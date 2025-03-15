У Києві відновив роботу метрополітен між станціями Лісова і Дніпро – що відомо

Поїзди знову курсують між станціями Академмістечко – Лісова.

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Станції наземної ділянки червоної лінії метрополітену у столиці відновили свою роботу. Таким чином поїзди знову курсують між станціями «Академмістечко» – «Лісова».

«Метрополітен працює у звичайному режимі», - заявили у КМДА.

Як писала «Судово-юридична газета», 6 наземних станцій «червоної лінії» метро були закриті на вхід для пасажирів. Поїзди тимчасово не курсували між станціями «Лісова» і «Дніпро». Під час демонтажних робіт Дарницького шляхопроводу один із його елементів потрапив на колії метрополітену та частково їх пошкодив.

У КМДА заявили, що для пасажирів організували рух автобусів уздовж тимчасово закритих станцій метрополітену.

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