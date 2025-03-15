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Адвокати озвучили проблеми, що виникають при постановці на військовий облік за новим місцем проживання

11:05, 15 березня 2025
У НААУ окреслили, з якими проблемами стикаються військовозобовʼязані при постановці на військовий облік.
Адвокати озвучили проблеми, що виникають при постановці на військовий облік за новим місцем проживання
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Як вказують у Національній асоціації адвокатів України, питання військового обліку та мобілізації залишаються одними з найгарячіших у суспільстві, породжуючи численні запитання щодо дотримання прав громадян у цих процесах. Зміни в законодавстві, цифровізація військового обліку, вимоги до реєстрації місця проживання та проходження військово-лікарської комісії створюють ситуації, у яких навіть юристи не завжди можуть однозначно розтлумачити норми права.

Зокрема, голова Комітету НААУ з питань військового права Марія Островська окреслила проблеми, що виникають при зміні місця проживання в контексті правил військового обліку.

Адвокат відзначила, що при переїзді до нової оселі змінити адресу в електронному кабінеті призовника, військовозобов’язаного та резервіста замало. Це не замінює особистої явки до ТЦК для постановки на військовий облік за новим місцем проживання, якщо юрисдикція ТЦК інша. На обидва обов’язки законодавець виділив 7 днів, які починають відлік одночасно.

Завдяки останнім змінам перед постановкою на військовий облік вже не вимагається попереднє поновлення військово-облікового документа, який був утрачений, відсутній або зіпсований. А зміна оселі тягне постановку на військовий облік за новим місцем проживання, а лише потім зняття (а не навпаки, як було раніше). Сьогодні це дозволено робити дистанційно. Наступний крок після постановки на військовий облік за новим місцем проживання – реєстрація адреси в ЦНАПі. На виконання цього обов’язку законодавець надає 30 днів. Інакше настає відповідальність за ст. 197 (Проживання без реєстрації місця проживання) КУпАП.

Із проблем, з якими стикається людина при постановці на облік за новим місцем проживання, Островська назвала неприйняття документів, якими не підтверджується право власності на житло. Бо довести у ТЦК право на проживання договором оренди буває складно. Це не відповідає Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (постанова Кабміну від 30.12.2022 №1487) та Порядку декларування та реєстрації місця проживання (перебування) (постанова Кабміну від 7.02.2022 № 265). Відтак, ситуація стала предметом нещодавнього звернення Комітету з питань військового права до Міністерства оборони України та Київського міського ТЦК.

Що стосується проблем, з якими стикається людина при реєстрації місця проживання в ЦНАПі, то це відмова приймати електронний військово-обліковий документ. У звʼязку із цим комітет також звертався із запитом до Київського ЦНАПу. Останній же підтвердив, що згідно з Порядком оформлення (створення) та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів (постанова Кабміну від 16.05.2024 № 559) паперовий та електронний ВОД мають однакову юридичну силу.

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