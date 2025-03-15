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Джей Ді Венс сподівається, що доля TikTok у США буде вирішена до початку квітня

18:55, 15 березня 2025
Доля TikTok у США була під питанням з минулого року, після того, як тодішній президент Джо Байден підписав закон, який змушує компанію ByteDance продати його.
Джей Ді Венс сподівається, що доля TikTok у США буде вирішена до початку квітня
Джерело фото: Reuters
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Віцепрезидент США Джей Ді Венс сподівається, що угода про продаж TikTok буде укладена до кінцевого терміну в квітні. Про це він заявив в інтерв’ю NBC News.

«Майже напевно буде укладена угода на високому рівні, яка, на мою думку, задовольнить наші інтереси національної безпеки й дасть змогу створити окрему американську компанію TikTok», – сказав Венс, якого президент Дональд Трамп попросив допомогти з укладенням такої угоди.

Доля TikTok у США була під питанням з минулого року, після того, як тодішній президент Джо Байден підписав закон, який змушує китайського власника застосунку, компанію ByteDance, продати його некитайському покупцеві, інакше соцмережа підпадає під заборону в Штатах. Венс працює з радником з національної безпеки Майклом Волцом над пошуком покупця у США.

У перший день свого перебування на посаді Трамп підписав указ, яким «доручив генеральному прокурору не вживати жодних заходів для забезпечення виконання» заборони протягом 75 днів, давши TikTok час до 5 квітня для знаходження покупця в США.

Венс, який не надав конкретних деталей про переговори або потенційних покупців, зауважив, що існує низка бюрократичних питань, які можуть затримати укладення угоди після завершення встановленого терміну.

«Ми намагаємося закрити цю справу до початку квітня. Я думаю, що контури справи будуть дуже чіткими. Питання в тому, чи зможемо ми підготувати всі документи», – сказав віцепрезидент.

За його словами, питання полягає в розподілі власності в новому спільному підприємстві.

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США Дональд Трамп Джо Байден TikTok

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