В США новий скандал – демократи з Сенату підтримали Трампа і проголосували за тимчасовий бюджет

Демократи у Сенаті несподівано підтримали республіканців та Трампа і проголосували за тимчасовий бюджет до 30 вересня.

Джерело фото: Getty Images

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У США Сенат ухвалив семимісячний тимчасовий бюджет, щоб уникнути шатдауну. Як пише Politico, це велика перемога для президента Дональда Трампа і республіканців у Конгресі, що також спричинила розкол у Демократичній партії. Тепер законопроєкт прямує до Білого дому для підпису президентом, лише за кілька годин до крайнього терміну, необхідного для утримання федерального уряду в робочому стані.

За проєкт проголосували 54 сенатори, ще 46 були проти. Також Сенат відхилив чотири поправки.

Цей тимчасовий бюджет фінансуватиме урядові операції до кінця поточного фінансового року. Він скорочує фінансування невоєнних витрат приблизно на $13 мільярдів та збільшує оборонні витрати приблизно на $6 мільярдів у порівнянні з поточними бюджетами.

Демократи виступали за коротший, чотиритижневий тимчасовий бюджет, щоб зберегти поточний рівень фінансування та виграти більше часу для узгодження двопартійного фінансового пакету.

Але зрештою лідер демократів у Сенаті Чак Шумер заявив, що проголосує за проєкт. Він вирішив, що ризикувати шатдауном не варто. Таким чином цей крок Шумера викликав шок у Демократичній партії та оголив розбіжності між її членами, оскільки дехто проголосував «за», тоді як інші приєдналися до решти демократичної фракції та проголосували «проти».

Колишній спікер Палати представників та колишній партнер Шумера Ненсі Пелосі розкритикувала таке рішення демократів.

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