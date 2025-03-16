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Марко Рубио провел телефонный разговор с Сергеем Лавровым — о чем говорили

08:29, 16 марта 2025
Во время разговора Марко Рубио и Сергей Лавров обсудили несколько тем.
Марко Рубио провел телефонный разговор с Сергеем Лавровым — о чем говорили
Фото: Getty Images
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В субботу, 15 марта, госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщил официальный сайт Госдепартамента США.

Отмечается, что стороны обговорили дальнейшие шаги по итогам недавних встреч в Саудовской Аравии, а также договорились продолжить работу по восстановлению связи между США и РФ.

Также Рубио рассказал Лаврову об операции США против хуситов в Йемене.

«Госсекретарь проинформировал Россию об операциях США по сдерживанию поддерживаемых Ираном хуситов и подчеркнул, что не потерпят дальнейших нападений хуситов на американские военные и коммерческие суда в Красном море», - говорится в публикации.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о разговоре с Владимиром Путиным, в котором обсуждали возможность прекращения войны в Украине.

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