Марко Рубио провел телефонный разговор с Сергеем Лавровым — о чем говорили

Во время разговора Марко Рубио и Сергей Лавров обсудили несколько тем.

Фото: Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В субботу, 15 марта, госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщил официальный сайт Госдепартамента США.

Отмечается, что стороны обговорили дальнейшие шаги по итогам недавних встреч в Саудовской Аравии, а также договорились продолжить работу по восстановлению связи между США и РФ.

Также Рубио рассказал Лаврову об операции США против хуситов в Йемене.

«Госсекретарь проинформировал Россию об операциях США по сдерживанию поддерживаемых Ираном хуситов и подчеркнул, что не потерпят дальнейших нападений хуситов на американские военные и коммерческие суда в Красном море», - говорится в публикации.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о разговоре с Владимиром Путиным, в котором обсуждали возможность прекращения войны в Украине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.