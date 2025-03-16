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Аэропорт во Львове могут открыть уже в конце весны, — гендиректор Татьяна Романовская

08:45, 16 марта 2025
Во Львове вскоре могут открыть аэропорт.
Аэропорт во Львове могут открыть уже в конце весны, — гендиректор Татьяна Романовская
Фото: lviv1256.com
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Гендиректор международного аэропорта «Львов» имени Данила Галицкого Татьяна Романовская сообщила, что в случае оптимистичного сценария уже этой весной в Украине может возобновить работу первый аэропорт, пишет издание «Высокий замок».

По ее словам, в случае положительного результата по прекращению войны в апреле-мае этого года во Львове могут открыть международный аэропорт «Львов» для авиационных полетов. Другие возможные даты открытия воздушного пространства — это лето.

Романовская добавила, что во Львове готовы работать 5-7 авиакомпаний, а именно в течение месяца после запуска терминала. Также в украинском правительстве рассматривают открытие другого аэропорта на западе Украины — ужгородского.

«Из Львова готовы летать авиакомпании Wizzair, Air Baltic, «Турецкие авиалинии», Sky Up, «Австрийские авиалинии», Lufthansa, LOT. Сейчас речь идет о возобновлении регулярных рейсов из Львова. Чартерные рейсы, скорее всего, будет пробовать вернуть авиакомпания Sky Up. У них хорошая сеть маршрутов в Европе. Те же маршруты готовы выполнять и из Львова. Или из другого украинского города. В этом году представители авиакомпании вышли к нам с коммуникацией, провели свои аудиты. Представители Wizzair еще в прошлом году провели свой аудит. Проводят предварительный анализ и когда будет решение об открытии неба, в течение трех-четырех дней приезжают к нам работать», — сказала она.

Гендиректор аэропорта «Львов» отметила, что хотела бы, чтобы открытие аэропорта произошло в летний период, так как основной авиационный трафик приходится на отпуска, лето и период, когда длинный световой день.

«Если это произойдет уже в апреле или мае, для нас это будет чрезвычайно хорошо», — резюмировала она.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Ryanair планирует первой возобновить полеты в Украину после открытия неба.

Добавим, аэропорт «Борисполь» провел переговоры с лоукостером Wizz Air по возобновлению рейсов.

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Львов

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