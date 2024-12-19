ВРП внесе Володимиру Зеленському подання про призначення двох суддів до місцевих судів

Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подань про призначення двох суддів.

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Вища рада правосуддя внесе подання Президентові України про призначення двох суддів на посади до місцевих судів. Відповідне рішення ВРП ухвалила 19 грудня.

Мова йде про:

Слісаря Андрія Валерійовича – на посаду судді Менського районного суду Чернігівської області;

Проценко Анни Миколаївни – на посаду судді Чернігівського районного суду Запорізької області.

Як писала «Судово-юридична газета», за 11 місяців ВРП внесла Володимиру Зеленському подання про призначення 464 суддів.

Окрім того, Вища рада правосуддя повідомила, що упродовж 11 місяців 2024 року ухвалила рішення щодо звільнення 256 суддів.

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