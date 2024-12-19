Суд поддержал штраф в размере более 8 млн гривен за несоответствие формы фискального чека

Налоговая после проверки установила, что фискальные чеки на продажу подакцизных товаров не соответствуют требованиям по расчетным документам, определенным законодательством Украины.

Налоговая служба в Полтавской области сообщает, что суд апелляционной инстанции поддержал позицию контролирующего органа относительно правомерности принятого налогового уведомления-решения, которым за нарушение пунктов 1, 2, 11, 12 статьи 3 Закона «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» применен штраф в размере 8 610 325 гривен.

Колегія суддів наголошує, що якщо правовою підставою для проведення перевірки є відповідний підпункт пункту 80.2 статті 80 Податкового кодексу України, якій містить лише одну фактичну підставу для цього, то зазначення у наказі лише цього підпункту без розкриття його змісту та деталізації обставин не є істотним недоліком наказу, який давав би підстави вважати його протиправним.

За результатами проведеної перевірки податковим органом зроблено висновок про те, що створені фіскальні чеки, згідно яких реалізовувались підакцизні товари, за своєю формою та змістом не можуть бути розрахунковими документами у відповідності до Положення про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів, Порядку подання звітності, пов’язаної із використанням книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок), форми №ЗВР-1 Звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок), затвердженого 21.01.2016 наказом Міністерства фінансів України №13.

Колегія суддів вважає, що відповідач під час проведення фактичної перевірки мав правову можливість використовувати податкову інформацію, яка міститься в Системі обліку даних реєстраторів розрахункових операцій, зокрема щодо перевірки наявності (відсутності) цифрового значення штрихового коду марки акцизного податку на алкогольні напої, інформація та дані якої є фактичним відображенням (дублюванням) розрахункових операцій проведених позивачем у відповідний перевіряємий період.

Суд апеляційної інстанції зауважує, що правопорушення є закінченими з моменту видачі розрахункового документу, що не відповідає встановленій формі або непроведення розрахункових операцій через реєстратори розрахункових операцій з фіскальним режимом роботи.

За першу з таких операцій потрібно застосовувати штраф як за перше порушення, а за кожну наступну – як за повторне (у підвищеному розмірі). Кожен встановлений контролюючим органом факт щодо здійснення розрахункових операцій через реєстратори розрахункових операцій з фіскальним режимом роботи є окремим правопорушенням. При цьому кваліфікуючою ознакою такого правопорушення є повторність вчинення відповідного діяння, яке встановлюється у разі вчинення особою кількох правопорушень.

Таким чином, розмір фінансових санкцій визначається з урахуванням кількості разів допущених правопорушень, незалежно від того, чи виявлено такі порушення контролюючим органом у межах однієї перевірки.

Відтак, Третім апеляційним адміністративним судом від 20.11.2024 у справі № 280/4080/24 апеляційну скаргу Головного управління Державної податкової служби у Запорізькій області задоволено; рішення Запорізького окружного адміністративного суду від 18.09.2024 скасовано та прийнято нове судове рішення про відмову платнику податків у задоволенні позову.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.