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КСУ объявил перерыв в рассмотрении дела по применению прожиточного минимума в качестве расчетной величины для исчисления выплат

12:14, 19 декабря 2024
Конституционный Суд объявил перерыв в рассмотрении дела о конституционности законодательных положений о применении прожиточного минимума в качестве расчетной величины для исчисления выплат.
КСУ объявил перерыв в рассмотрении дела по применению прожиточного минимума в качестве расчетной величины для исчисления выплат
Фото: КСУ
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Конституционный Суд Украины объявил перерыв по рассмотрению дела о конституционности законодательных положений о применении прожиточного минимума как расчетной величины для исчисления выплат. Об этом сообщает КСУ.

Заявитель просит Суд проверить на соответствие Конституции Украины пункт 3 раздела II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" от 6 декабря 2016 № 1774-VIII.

Оспариваемыми положениями этого закона установлено, что минимальная заработная плата после вступления в силу этого Закона не применяются как расчетная величина для определения должностных окладов и заработной платы работников и других выплат, кроме расчета ежегодного объема финансирования уставной деятельности политических партий; до внесения изменений в законы Украины о неприменении минимальной заработной платы в качестве расчетной величины ее применяют в размере прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года, с 1 января 2017 года.

В этом деле КСУ объявил перерыв.

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КСУ

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