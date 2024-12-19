На границах Украины перед Рождеством растет количество путешественников

Пограничники фиксируют увеличение выезда из Украины.

Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

С приближением рождественских и новогодних праздников, в пунктах пропуска Львовской области наблюдается рост пассажиропотока. Сейчас поток лиц и транспортных средств вырос на 15% по сравнению с обычным уровнем. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

Динамика пересечения границы свидетельствует о незначительном преимуществе выезда граждан из Украины над въездом. Однако, учитывая общее увеличение потока, наблюдается накопление транспорта на некоторых пунктах пропуска.

Наибольшая нагрузка ощущается на пунктах пропуска «Краковец», «Шегини» и «Рава-Русская», где наблюдается значительное скопление транспортных средств. Меньшая нагрузка фиксируется в «Смильнице», «Грушеве» и «Угринове».

Для уменьшения времени ожидания пограничники рекомендуют выбирать менее загруженные пункты пропуска. Актуальную ситуацию можно отслеживать на официальных ресурсах Госпогранслужбы, в частности на странице Западного регионального управления.

Пограничники продолжают принять все необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования пунктов пропуска, чтобы обеспечить безопасное и ритмичное пересечение границы.

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