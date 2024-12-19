На кордонах України перед Різдвом зростає кількість мандрівників

Прикордонники фіксують збільшення виїзду з України.

Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

З наближенням різдвяних та новорічних свят, в пунктах пропуску Львівської області спостерігається зростання пасажиропотоку. Зараз потік осіб та транспортних засобів зріс на 15% порівняно з зазвичайним рівнем. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Динаміка перетину кордону свідчить про незначну перевагу виїзду громадян з України над в’їздом. Однак, з огляду на загальне збільшення потоку, спостерігається накопичення транспорту на деяких пунктах пропуску.

Найбільше навантаження відчувається на пунктах пропуску «Краківець», «Шегині» та «Рава-Руська», де спостерігається значне скупчення транспортних засобів. Менше навантаження фіксується у «Смільниці», «Грушеві» та «Угринові».

Для зменшення часу очікування прикордонники рекомендують обирати менш завантажені пункти пропуску. Актуальну ситуацію можна відстежувати на офіційних ресурсах Держприкордонслужби, зокрема на сторінці Західного регіонального управління.

Прикордонники продовжують вжити всі необхідні заходи для забезпечення безперебійного функціонування пунктів пропуску, щоб забезпечити безпечний та ритмічний перетин кордону.

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