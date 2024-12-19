КСУ оголосив перерву в розгляді справи щодо застосування прожиткового мінімуму як розрахункової величини для обчислення виплат

Конституційний Суд оголосив перерву у розгляді справи щодо конституційності законодавчих положень про застосування прожиткового мінімуму як розрахункової величини для обчислення виплат.

Фото: КСУ

Конституційний Суд України оголосив перерву у розгляді справи щодо конституційності законодавчих положень про застосування прожиткового мінімуму як розрахункової величини для обчислення виплат. Про це повідомляє КСУ.

Заявник просить Суд перевірити на відповідність Конституції України пункт 3 розділу II „Прикінцеві та перехідні положення“ Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України“ від 6 грудня 2016 року № 1774–VIII.

Оспорюваними положеннями цього закону установлено, що мінімальну заробітну плату після набрання чинності цим Законом не застосовують як розрахункову величину для визначення посадових окладів та заробітної плати працівників та інших виплат, крім розрахунку щорічного обсягу фінансування статутної діяльності політичних партій; до внесення змін до законів України щодо незастосування мінімальної заробітної плати як розрахункової величини її застосовують у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, з 1 січня 2017 року.

У цій справі КСУ оголосив перерву.

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