Единые и Государственные реестры временно не доступны – в чем проблема

Единые и Государственные реестры, а также вебсайты Министерства юстиции, ГП «Национальные информационные системы» и колл-центр временно не доступны.

В Министерстве юстиции сообщили, что Единые и Государственные реестры, а также вебсайты Министерства юстиции, ГП «Национальные информационные системы» и колл-центр временно не доступны. Как отмечается, наблюдаются проблемы на уровне сетевой инфраструктуры.

«Информируем вас, что на данный момент имеются проблемы на уровне сетевой инфраструктуры, в связи с чем временно не доступны Единые и Государственные реестры, создание и обеспечение функционирования которых входит в компетенцию Министерства юстиции Украины, а также вебсайты Министерства юстиции, ГП «НАИС» и колл-центр» - заявили там.

В Минюсте отметили, что специалисты предприятия работают над решением технических проблем, чтобы возобновить работу.

Также известно, что утром 19 декабря в приложении Резерв+ произошел масштабный сбой.

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