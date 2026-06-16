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16 июня — какой сегодня праздник и главные события

09:24, 16 июня 2026
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16 июня отмечается Международный день домашних работников.
16 июня — какой сегодня праздник и главные события
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16 июня в мире отмечают Международный день семейных денежных переводов, Международный день морских черепах, Международный день водопада, Международный день африканского ребёнка и Международный день домашних работников.

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В этот день в разные годы произошли следующие события:

1903 год — создана компания Ford Motor.

1919 год — Святой Престол в лице Папы Римского Бенедикта XV признал независимость Украинской Народной Республики. Письмо председателю Директории Симону Петлюре направил государственный секретарь Ватикана Пьетро Гаспарри.

1934 год — в Харькове состоялся первый съезд писателей Украины, по итогам которого был создан Союз писателей Украины.

1998 год — впервые в прямом эфире через интернет показали роды. 40-летняя женщина из Флориды, согласившаяся на эксперимент, родила мальчика, которого назвали Шон.

2014 год — во время войны на востоке Украины был освобожден поселок Металлист от пророссийских боевиков.

Церковный праздник

Православная церковь чтит день памяти святого Тихона Амафунтского, епископа. Он жил в конце IV — начале V века и прославился глубокой верой, милосердием и борьбой с язычеством. По преданию, еще с юных лет он помогал нуждающимся, а после избрания епископом заботился о духовной жизни паствы и обращал людей в христианство. Ему приписывают дар чудотворения и исцеления.

Именины

Константин, Михаил, Моисей, Петр.

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