16 червня – яке сьогодні свято та головні події

16 червня відзначають Міжнародний день домашніх працівників.

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16 червня у світі відзначають Міжнародний день сімейних грошових переказів, Міжнародний день морських черепах, Міжнародний день водоспаду, Міжнародний день африканської дитини та Міжнародний день домашніх працівників.

Цього дня в різні роки відбулися такі події:

1903 рік — створено компанію Ford Motor.

1919 рік — Святий Престол у особі Папи Римського Бенедикта XV визнав незалежність Української Народної Республіки. Листа голові Директорії Симону Петлюрі надіслав державний секретар Ватикану П’єтро Гаспаррі.

1934 рік — у Харкові відбувся перший з’їзд письменників України, за підсумками якого була створена Спілка письменників України.

1998 рік — вперше в прямому ефірі через інтернет показали пологи. 40-річна жінка з Флориди, яка погодилася на експеримент, народила хлопчика, якого назвали Шон.

2014 рік — під час війни на сході України було звільнено селище Металіст від проросійських бойовиків.

Церковне свято

Православна церква вшановує день пам’яті святого Тихона Амафунтського, єпископа. Він жив наприкінці IV — на початку V століття та прославився глибокою вірою, милосердям і боротьбою з язичництвом. За переказами, ще з юних років допомагав нужденним, а після обрання єпископом дбав про духовне життя пастви та навертав людей до християнства. Йому приписують дар чудотворення та зцілення.

Іменини

Костянтин, Михайло, Мойсей, Петро.

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