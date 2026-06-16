У Лондоні суд визнав винними двох уродженців України у підпалах майна, пов’язаного з прем’єром Великої Британії Стармером

Один із обвинувачених заявив, що виконував завдання за гроші та не знав, на кого вони спрямовані.

Фото: Reuters

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Лондоні суд присяжних визнав 22-річного українця Романа Лавриновича та 27-річного уродженця України, громадянина Румунії Станіслава Карпюка винними у підпалах майна, пов’язаних із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Про це повідомляє Reuters.

Разом із ними на лаві підсудних перебував 35-річний українець Петро Починок. Суд повністю виправдав його за всіма обвинуваченнями.

За даними слідства, Роман Лавринович отримував інструкції щодо підпалів через Telegram-акаунт під ніком «EL Money», який спілкувався українською та російською мовами. Під час розгляду справи він заявив, що не знав, хто такий Кір Стармер, і погодився виконувати завдання виключно за гроші, щоб допомогти своєму хворому батькові.

Правоохоронці встановили, що після виконання підпалів куратор нібито наказав виконавцю виїхати з країни. У разі затримання поліцією він мав надіслати кодове слово «герань», після чого, за його словами, йому мали організувати юридичну допомогу. Лавринович зазначив, що скористатися цим кодом не встиг.

Попри те, що завдання надходили з російськомовного акаунта, керівниця контртерористичної поліції Лондона Гелен Фланаган заявила, що наразі немає доказів причетності Росії або будь-якої держави до організації цих атак.

Суд у Лондоні визнав Романа Лавриновича винним за двома епізодами підпалу з необережністю щодо створення загрози життю. Також Лавриновича та Станіслава Карпюка визнали винними у змові з метою підпалу. Водночас Петра Починка виправдали за цим обвинуваченням, а Лавриновича окремо визнали невинним у підпалі з наміром поставити під загрозу життя.

Вирок у справі мають оголосити у п’ятницю.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.