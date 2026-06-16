  1. У світі

У Лондоні суд визнав винними двох уродженців України у підпалах майна, пов’язаного з прем’єром Великої Британії Стармером

09:42, 16 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Один із обвинувачених заявив, що виконував завдання за гроші та не знав, на кого вони спрямовані.
У Лондоні суд визнав винними двох уродженців України у підпалах майна, пов’язаного з прем’єром Великої Британії Стармером
Фото: Reuters
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Лондоні суд присяжних визнав 22-річного українця Романа Лавриновича та 27-річного уродженця України, громадянина Румунії Станіслава Карпюка винними у підпалах майна, пов’язаних із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Про це повідомляє Reuters.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Разом із ними на лаві підсудних перебував 35-річний українець Петро Починок. Суд повністю виправдав його за всіма обвинуваченнями.

За даними слідства, Роман Лавринович отримував інструкції щодо підпалів через Telegram-акаунт під ніком «EL Money», який спілкувався українською та російською мовами. Під час розгляду справи він заявив, що не знав, хто такий Кір Стармер, і погодився виконувати завдання виключно за гроші, щоб допомогти своєму хворому батькові.

Правоохоронці встановили, що після виконання підпалів куратор нібито наказав виконавцю виїхати з країни. У разі затримання поліцією він мав надіслати кодове слово «герань», після чого, за його словами, йому мали організувати юридичну допомогу. Лавринович зазначив, що скористатися цим кодом не встиг.

Попри те, що завдання надходили з російськомовного акаунта, керівниця контртерористичної поліції Лондона Гелен Фланаган заявила, що наразі немає доказів причетності Росії або будь-якої держави до організації цих атак.

Суд у Лондоні визнав Романа Лавриновича винним за двома епізодами підпалу з необережністю щодо створення загрози життю. Також Лавриновича та Станіслава Карпюка визнали винними у змові з метою підпалу. Водночас Петра Починка виправдали за цим обвинуваченням, а Лавриновича окремо визнали невинним у підпалі з наміром поставити під загрозу життя.

Вирок у справі мають оголосити у п’ятницю.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Велика Британія Стармер

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

За розміщення фото чужої дитини в соцмережах можуть подати до суду: коли пост закінчується компенсацією шкоди

Українцям варто двічі подумати перед постом з чужими дитячими знімками в Instagram чи Facebook: ЄСПЛ визнав такі публікації порушенням права на приватне життя.

Чоловік виніс делікатесів на 10 тисяч грн через сварку з дівчиною: який вирок виніс суд на Черкащині за випадкову крадіжку

Чи можна отримати 5 років позбавлення волі за неоплачений візок із продуктами.

Військовозобов'язані зможуть обирати частину, посаду і строк служби: як працює мотиваційний контракт

Контракт передбачає відстрочку від мобілізації після звільнення і гарантоване завершення служби після закінчення строку контракту.

ЄСПЛ визнав законною примусову госпіталізацію вагітної до лікарні під конвоєм, попри її бажання народжувати дома

ЄСПЛ визнав правомірним примусове направлення вагітної жінки до лікарні для пологів за наявності встановленого медиками високого ризику для життя ненародженої дитини.

Родичі можуть отримати присуджену померлому моральну шкоду — Верховний Суд пояснив як

Смерть позивача після ухвалення рішення не перешкоджає спадкуванню присудженої моральної шкоди та не є нововиявленою обставиною.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]