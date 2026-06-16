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В Лондоне суд признал виновными двух уроженцев Украины в поджогах имущества, связанного с премьер-министром Великобритании Стармером

09:42, 16 июня 2026
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Один из обвиняемых заявил, что выполнял задание за деньги и не знал, против кого оно направлено.
В Лондоне суд признал виновными двух уроженцев Украины в поджогах имущества, связанного с премьер-министром Великобритании Стармером
Фото: Reuters
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В Лондоне суд присяжных признал 22-летнего украинца Романа Лавриновича и 27-летнего уроженца Украины, гражданина Румынии Станислава Карпюка виновными в поджогах имущества, связанных с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом сообщает Reuters.

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Вместе с ними на скамье подсудимых находился 35-летний украинец Петр Починок. Суд полностью оправдал его по всем обвинениям.

По данным следствия, Роман Лавринович получал инструкции по поджогам через Telegram-аккаунт под ником «EL Money», который общался на украинском и русском языках. Во время рассмотрения дела он заявил, что не знал, кто такой Кир Стармер, и согласился выполнять задания исключительно за деньги, чтобы помочь своему больному отцу.

Правоохранители установили, что после совершения поджогов куратор якобы приказал исполнителю выехать из страны. В случае задержания полицией он должен был отправить кодовое слово «герань», после чего, по его словам, ему должны были организовать юридическую помощь. Лавринович отметил, что воспользоваться этим кодом не успел.

Несмотря на то, что задания поступали с русскоязычного аккаунта, руководительница контртеррористической полиции Лондона Хелен Фланаган заявила, что на данный момент нет доказательств причастности России или какого-либо государства к организации этих атак.

Суд в Лондоне признал Романа Лавриновича виновным по двум эпизодам поджога по неосторожности, создавшего угрозу жизни. Также Лавриновича и Станислава Карпюка признали виновными в сговоре с целью поджога. В то же время Петра Починка оправдали по этому обвинению, а Лавриновича отдельно признали невиновным в поджоге с намерением поставить под угрозу жизнь.

Приговор по делу должны огласить в пятницу.

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суд Великобритания Стармер

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