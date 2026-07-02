Количество забронированных мужчин за год выросло на 300 тысяч — правительство вводит три ключевых изменения

У сотен тысяч мужчин может исчезнуть бронирование от мобилизации, если им не поднимут зарплату.

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Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев заявил, что за последние 12 месяцев количество забронированных работников в экономике Украины выросло на 300 тысяч.

Одновременно с ростом числа забронированных работников в Украине также увеличилось количество предприятий, признанных критически важными для экономики. За этот период их стало больше примерно на 9 тысяч.

По словам Соболева, значительную долю прироста составляют работники прифронтовых регионов. После разрешения на бронирование 100% персонала количество забронированных в этих областях выросло вдвое — до примерно 100 тысяч человек.

По Минэкономики, критические предприятия сейчас обеспечивают около 60% поступлений бизнеса.

Кроме того, Алексей Соболев обратил внимание на то, что действующие подходы к бронированию работников в последний раз комплексно пересматривались более полутора лет назад — в декабре 2024 года. По его словам, в условиях полномасштабной войны такой период является слишком длительным.

Он отметил, что принятое правительством в июне постановление содержит три ключевых изменения: обновление критериев по уровню заработной платы, корректировку секторальных требований и изменение подхода к расчету квоты для совместителей.

В частности, повышен соответствующий зарплатный критерий до трех минимальных заработных плат — 25,9 тыс. грн. Для предприятий, работающих на прифронтовых территориях, этот показатель остался без изменений — 21,6 тыс. грн.

Кроме того, профильные органы власти должны пересмотреть отраслевые и региональные критерии с учетом потребностей оборонного сектора и критической инфраструктуры. Сейчас уже утверждены 15 соответствующих приказов министерств, остальные планируют опубликовать до конца недели.

По оценкам министра, обновление критериев может затронуть около 20% предприятий.

Что касается изменений по работникам-совместителям, то теперь они будут учитываться в квоте 50% только по одному месту работы — тому, где трудовые отношения являются самыми продолжительными.

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