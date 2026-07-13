HCCS announced the results of the special check of 93 candidates for judge positions in local administrative courts
At the meetings of the panels of the High Qualification Commission of Judges, the results of the special check of 93 candidates for judge positions in local administrative courts within the selection announced by the Commission on December 11, 2024, were established.
The HCCS reminded that on April 1, 2026, the Commission approved the overall results of the qualification exam in the specialization of the local administrative court taken by candidates for the position of local court judge and judges who expressed the intention to be transferred to other local courts. 263 candidates for the position of local administrative court judge who received a passing score on the qualification exam were admitted to the special check.
As a result of the special check, the Commission did not receive information indicating non-compliance with the requirements for a candidate for the position of local court judge regarding:
Oleksandr Oleksandrovych Andreika;
Darya Volodymyrivna Artemchuk;
Katerina Volodymyrivna Afanasenko;
Vladyslav Ihorovych Bovkun;
Lyudmyla Oleksandrivna Bohodushchenko;
Yuriy Volodymyrovych Bodnaruk;
Anna Valeriivna Bondar;
Oleksiy Volodymyrovych Bondar;
Oleksandr Volodymyrovych Burka;
Ivanna Petrivna Voloshyn;
Yevheniy Yuriyovych Hapodchenko;
Viktoriya Volodymyrivna Hladiy;
Polina Anatoliyivna Hontar;
Olena Anatoliyivna Hrabik;
Andriy Serhiyovych Demydov;
Maksym Romanovych Dzikovskyi;
Anton Anatoliyovych Didkivskyi;
Ivan Mykhailovych Dmytryshyn;
Violetta Volodymyrivna Dmytriieva;
Tetyana Olehivna Zharkova;
Iryna Anatoliyivna Zakharets;
Iryna Ivanivna Zolotariova;
Serhiy Serhiyovych Ihnatenko;
Viktor Valentynovych Ilenko;
Bohdan Valentynovych Ilchuk;
Maryna Volodymyrivna Itsenko;
Dmytro Olehovič Kalnysh;
Iryna Volodymyrivna Kovalska;
Alina Valeriivna Kovalchuk;
Yuliya Ihorivna Koloniuk;
Anastasiia Viktorivna Kompaniets;
Serhiy Petrovych Kuryachyi;
Maksym Ivanovych Makushynskyi;
Maksym Volodymyrovych Manayev;
Ivan Rostyslavovych Masnyk;
Mariya Romanivna Mykhalska;
Tetyana Oleksandrivna Nadtochei;
Halyna Mykhailivna Nikolenko;
Vitaliy Serhiyovych Novikov;
Oleksandr Hryhorovych Oksyuta;
Maryana Ihorivna Oleksiienko;
Yuliya Romanivna Pavlishevska;
Roksolana Petrivna Podsiallo;
Alina Olehivna Popova;
Olena Mykolaivna Potip;
Vladyslav Ihorovych Prytula;
Nataliya Leonidivna Prudius;
Andriy Volodymyrovych Rempel;
Iryna Oleksandrivna Salova;
Anastasiia Oleksandrivna Simachenko;
Daryna Yakivna Sologub;
Ihor Vasylovych Sushka;
Oleksandra Serhiivna Tarkayeva;
Svitlana Volodymyrivna Trayduk;
Oleksandr Olehovič Utkіn;
Oleksandr Yuriyovych Fedorenko;
Oleh Petrovych Khamkhoderi;
Oleksiy Mykolayovych Khmelovskyi;
Iryna Volodymyrivna Khomych;
Andriy Andriyovych Tsyhanenko;
Inna Ihorivna Tsyhanchuk;
Ruslan Vitaliyovych Chernetskyi;
Vyacheslav Vitaliyovych Chernysh;
Denys Mykolayovych Shcheholikhin;
Oleksandr Volodymyrovych Yakymenko;
Anastasiia Oleksandrivna Yakovleva;
Pavlo Olehovič Yaremko.
To consider during interviews with the winners of the competition for vacant local court judge positions the information obtained as a result of the special check that may indicate non-compliance with the requirements for a candidate for the position of local court judge regarding:
Viktoriya Olehivna Alekseeva;
Liubov Yuriyivna Aliynyk;
Anna Andriivna Alyoshyna;
Andriy Mykhailovych Andriyash;
Nataliya Anatoliyivna Bodnar;
Anastasiia Vasylivna Vasylko;
Nataliya Vasylivna Vyshnyakova;
Oksana Olehivna Hirnyk;
Lyudmyla Mykolaivna Huminska;
Dmytro Yevhenovych Zhukovskyi;
Vadym Volodymyrovych Zoshchak;
Anna Viktorivna Kochkova;
Andriy Vasylovych Kulyzhkin;
Oleksandr Oleksandrovych Lysynchuk;
Bohdan Romanovych Petrinets;
Vyacheslav Yuriyovych Pleskach;
Andriy Anatoliyovych Poplavskyi;
Illia Vasylovych Popovych;
Oleksandr Oleksandrovych Prokhorov;
Maryna Andriivna Samoylenko;
Olena Serhiivna Spiriina;
Iryna Myronivna Chyzmar;
Olha Olehivna Chovhan;
Liliya Valeriivna Shtogryn.
To recognize as not meeting the requirements for a candidate for the position of local court judge and to terminate the participation in the selection of Oleksandr Vasylovych Nastasiichuk and Taras Orestovych Tur.
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