Ушел в СЗЧ, вырубил деревья в заповеднике и украл телефон у соседа — в Тернопольской области суд приговорил мужчину

23:30, 20 сентября 2025
Жителю Чортковского района вынесли приговор за незаконную вырубку деревьев в заповеднике, кражу телефона и самовольное оставление воинской части.
Гусятинский районный суд Тернопольской области приговорил мужчину к 5 с половиной годам лишения свободы. Житель Чортковского района незаконно вырубил деревья в заповеднике, находился в СЗЧ и украл телефон у соседа. Об этом сообщает областная прокуратура.

Прокуроры доказали, что в начале февраля 2024 года обвиняемый без каких-либо разрешительных документов спилил бензопилой на участке леса, расположенном в пределах общезоологического заказника, несколько деревьев породы «граб». Для того чтобы вывезти из леса древесину, он одолжил у соседа трактор с прицепом.

Позже у того же соседа обвиняемый украл телефон. А противоправные действия он совершал, находясь в СЗЧ, то есть самовольно покинув расположение воинской части или место службы.

На основании ч. 1 ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений суд определил окончательное наказание путем поглощения менее строгого более строгим. В итоге обвиняемый проведет 5 лет 6 месяцев за решеткой.

Кроме того, удовлетворен гражданский иск прокурора о возмещении ущерба, причиненного преступлением.

Приговор не вступил в законную силу.

