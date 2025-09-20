Пішов у СЗЧ, вирубав дерева у заповіднику та вкрав телефон в сусіда — на Тернопільщині суд винів вирок чоловікові

Жителя Чортківського району засудили за незаконну вирубку дерев у заповіднику, крадіжку телефону та самовільне залишення військової частини.

Гусятинський районний суд Тернопільської області засудив чоловіка до 5 з половиною років позбавлення волі. Житель Чортківщини незаконно вирубав дерева в заповіднику, був у СЗЧ та вкрав телефон у сусіда. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Прокурори довели, що на початку лютого 2024 року обвинувачений без будь-яких дозвільних документів спиляв бензопилою на ділянці лісу, що в межах загальнозолологічного заказника, кілька дерев породи «граб». Для того, щоб вивезти з лісу деревину, він позичив у сусіда трактор з причепом.

Пізніше у того ж сусіда обвинувачений вкрав телефон. А протиправні дії він вчиняв, будучи в СЗЧ, тобто самовільно залишивши розташування військової частини або місце служби.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів суд визначив остаточне покарання шляхом поглинання менш суворого більш суворим. Відтак обвинувачений проведе 5 років 6 місяців за ґратами.

Крім того задоволено цивільний позов прокурора про відшкодування шкоди, заподіяної злочином.

Вирок не набрав законної сили.

