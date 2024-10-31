В Киевской области произошел смертельный пожар

В пожаре, который произошел в Тетиевском общине, погиб владелец дома.

Во вторник, 29 октября, произошел пожар в жилом помещении в селе Кашперовка Киевской области.

Как сообщила полиция Киевской области, во время тушения пожара в доме было обнаружено тело 68-летнего владельца дома. Предварительно установлено, что причиной возгорания стало возгорание дров вблизи печного отопления.

Следователи по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности начали досудебное расследование (ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины).

Полиция Киевщины призвала граждан соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы обезопасить себя и своих близких.

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