На Київщині сталася смертельна пожежа

У пожежі, яка сталася в Тетіївській громаді, загинув власник будинку.

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У вівторок, 29 жовтня, сталася пожежа у житловому приміщенні в селі Кашперівка Київської області.

Як повідомила поліція Київської області, під час гасіння пожежі у будинку було виявлено тіло 68-річного власника помешкання. Попередньо встановлено, що причиною займання стало загоряння дров поблизу пічного опалення.

Слідчі за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, розпочали досудове розслідування (ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України).

Поліція Київщини закликала громадян дотримуватися правил пожежної безпеки, щоб убезпечити себе та своїх близьких.

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