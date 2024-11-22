Мужчина пытался ввезти в Украину коллекционные монеты Олимпийских Игр.

Для прохождения контроля мужчина выбрал полосу «зеленый коридор».

Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

На границе с Польшей пограничники обнаружили коллекционные монеты Олимпийских Игр. Их пытался ввезти в Украину 32-летний уроженец Буковины. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Коллекцию монет обнаружили пограничники Львовского отряда совместно с работниками таможни в пункте пропуска «Краковец».

Так, во время мер проверки в картонном ящике, который находился в багажном отделении, пограничники обнаружили 109 монет Олимпийских Игр разных лет. Для прохождения контроля мужчина выбрал полосу «зеленый коридор». По словам гражданина, пакет является передачей, которую он получил в Германии и должен был отдать в Черновцах.

Работники таможни монеты изъяли и составили протокол о нарушении таможенных правил.

Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

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