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Мужчина пытался ввезти в Украину коллекционные монеты Олимпийских Игр.

07:36, 22 ноября 2024
Для прохождения контроля мужчина выбрал полосу «зеленый коридор».
Мужчина пытался ввезти в Украину коллекционные монеты Олимпийских Игр.
Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины
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На границе с Польшей пограничники обнаружили коллекционные монеты Олимпийских Игр. Их пытался ввезти в Украину 32-летний уроженец Буковины. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Коллекцию монет обнаружили пограничники Львовского отряда совместно с работниками таможни в пункте пропуска «Краковец».

Так, во время мер проверки в картонном ящике, который находился в багажном отделении, пограничники обнаружили 109 монет Олимпийских Игр разных лет. Для прохождения контроля мужчина выбрал полосу «зеленый коридор». По словам гражданина, пакет является передачей, которую он получил в Германии и должен был отдать в Черновцах.

Работники таможни монеты изъяли и составили протокол о нарушении таможенных правил.

Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

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пограничники Государственная пограничная служба

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