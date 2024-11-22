Депутаты намерены установить, что изменения в Семейный кодекс могут вноситься только отдельным законом о внесении изменений в СК, но практика аналогичных изменений в ГК свидетельствует, что эти правила не выполняются

Ранее принятый закон с правилом о том, что изменения в Гражданский кодекс могут вноситься только отдельным законом об изменениях в ГК, не выполняется, поэтому неизвестно, сработает ли эта же идея для Семейного кодекса.

Источник фото: Верховная Рада Украины

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 9155, предусматривающий, что изменения в Семейный кодекс могут вноситься исключительно законами о внесении изменений в Семейный кодекс Украины. Автором выступает народный депутат Игорь Фрис.

Целью является усовершенствование процедуры внесения изменений в Семейный кодекс, направленной на предотвращение внесения изменений в Семейный кодекс путем подачи законопроектов, которыми предусмотрено внесение изменений, кроме Семейного кодекса, также в другие законодательные акты.

Необходимость таких изменений обосновывается, в частности, существованием проблемы, которая заключается в том, что часто изменения в СК как основной акт в сфере регулирования семейных отношений осуществляются путем их включения в нормативные акты, посвященные правовому регулированию других общественных отношений и теряются» в их текстах. Поэтому изменения следует оформлять отдельным законом, чтобы они были надлежащим образом проработаны.

Однако, как показывает практика реализации аналогичных изменений в Гражданском кодексе, это правило не заработало для ГК.

Так, в мае 2023 вступил в силу Закон 3081-IX «О внесении изменения в часть второй статьи 4 Гражданского кодекса Украины по усовершенствованию процедуры внесения изменений в этот Кодекс». Соавторами соответствующего законопроекта 9152 была группа депутатов из фракции «Слуга народа», среди которых Игорь Фрис, а также спикер парламента Руслан Стефанчук. За соответствующее решение тогда проголосовали 283 народных депутата.

Этим законом были внесены изменения в статью 4 Гражданского кодекса и установлено, что изменения в ГК могут вноситься исключительно в законы о внесении изменений в Гражданский кодекс.

Однако, как свидетельствует хронология изменений в Гражданский кодекс, внесенных уже после вступления в силу закона 3081-IX, изменения в ГК продолжают вноситься разнообразными законами, а не отдельными законами о внесении изменений в ГК. То есть новые правила фактически игнорируются.

К примеру, 5 июня 2024 года, после вступления в силу новых правил, изменения в Гражданский кодекс были внесены законом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о внедрении электронных билетов на автомобильном и городском электрическом транспорте» №3778-IX.

До этого, 22 февраля 2024 года, изменения в ГК были внесены Законом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании корпоративного управления» №3587-IX. Также 22 февраля 2024 года Верховная Рада приняла изменения в Гражданский кодекс законом «О внесении изменений в Закон Украины «О государственном регулировании рынков капитала и организованных товарных рынков» и некоторые другие законодательные акты Украины об усовершенствовании государственного регулирования и надзора на рынках капитала и организованных товарных рынках » №3585-IX.

Следовательно, заработает ли аналогичное правило для Семейного кодекса, вопрос открыт.

Автор: Наталя Мамченко

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