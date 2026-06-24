Бывшая сотрудница Минюста из Хмельницкого и родственница Татьяны Крупы не задекларировала более 19,5 млн грн – ГБР
Сотрудники ГБР сообщили о подозрении бывшей начальнице Центрально-Западного межрегионального управления Министерства юстиции Украины (г. Хмельницкий), которая является родственницей бывшей руководительницы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы. Ей инкриминируют умышленное внесение недостоверных сведений в декларацию.
По данным ГБР, в сентябре 2022 года чиновница открыла банковский счет в Австрии и перечислила на него более 540 тыс. долларов США двумя платежами.
Однако при подаче ежегодной декларации за 2023 год она не указала ни наличие счета в иностранном банке, ни средства, которые на нем хранились.
В ГБР сообщают, что общая сумма незадекларированных активов составляет более 19,5 млн гривен.
В настоящее время следователи проверяют происхождение этих средств, а также возможную причастность фигурантки к другим правонарушениям.
На данный момент женщина уже не занимает должность в системе Министерства юстиции Украины.
Бывшей чиновнице сообщено о подозрении по части 2 статьи 366-2 Уголовного кодекса Украины — умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений, если такие данные отличаются от достоверных на сумму свыше 2500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.
Согласно данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Напомним, Татьяна Крупа в октябре 2024 года была задержана по подозрению в незаконном обогащении.
В ее рабочем кабинете обнаружили 100 тысяч долларов, а также поддельные медицинские документы, списки с фамилиямии фиктивными диагнозами. Кроме того, дома у чиновников работники ГБР обнаружили почти 5 миллионов 244 тысячи долларов, 300 тысяч евро, более 5 млн гривен, брендовые украшения и драгоценности.
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