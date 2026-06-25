В Будапеште медицинский работник годами собирал человеческие останки из больницы и с кладбищ

Полиция обнаружила в квартире 30-летнего мужчины человеческие останки, а сам подозреваемый признал, что в течение длительного времени собирал их в разных местах, в частности на кладбищах.

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Венгерская полиция в Будапеште задержала 30-летнего сотрудника больницы, которого подозревают в систематическом сборе и хранении человеческих останков. Об этом сообщает RMF24.

По данным следствия, мужчина, работавший в медицинском учреждении и занимавшийся транспортировкой пациентов, в течение нескольких лет мог не только забирать человеческие останки с места работы, но и выкапывать их на кладбищах, в частности заброшенных, как в Венгрии, так и в Словакии.

После получения соответствующей информации правоохранители провели обыск в его квартире. Там они обнаружили многочисленные человеческие останки, в частности кости и другие анатомические фрагменты, которые хранились в различных емкостях и предметах быта.

Во время допроса задержанный признал свою причастность к незаконному сбору и хранению останков. Следователи также сообщают, что он не скрывал своих действий и мог рассказывать о них знакомым, а также фиксировать свою «коллекцию» на фотографиях, изъятых во время обыска.

Кроме того, по данным следствия, мужчина признался в ряде действий, связанных с человеческими останками, которые в настоящее время проверяются правоохранительными органами в рамках расследования.

Полиция также проверяет, могли ли к делу быть причастны другие лица или имел ли подозреваемый сообщников.

Руководство больницы, в которой работал задержанный, заявило о сотрудничестве со следствием и о проведении внутренней проверки безопасности.

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