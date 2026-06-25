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У Будапешті медпрацівник роками збирав останки людей з лікарні та кладовищ

17:19, 25 червня 2026
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Поліція виявила у квартирі 30-річного чоловіка людські останки, а сам підозрюваний визнав, що протягом тривалого часу збирав їх у різних місцях, зокрема на цвинтарях.
У Будапешті медпрацівник роками збирав останки людей з лікарні та кладовищ
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Угорська поліція в Будапешті затримала 30-річного працівника лікарні, якого підозрюють у систематичному збиранні та зберіганні людських останків. Про це повідомляє RMF24.

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За даними слідства, чоловік, який працював у медичному закладі та займався транспортуванням пацієнтів, міг протягом кількох років брати людські останки не лише з місця роботи, а й викопувати їх на кладовищах, зокрема занедбаних, як в Угорщині, так і в Словаччині.

Після отримання відповідної інформації правоохоронці провели обшук у його квартирі. Там вони виявили численні людські останки, зокрема кістки та інші анатомічні фрагменти, що зберігалися у різних ємностях і предметах побуту.

Під час допиту затриманий визнав свою причетність до незаконного збирання та зберігання останків. Слідчі також повідомляють, що він не приховував своїх дій і міг розповідати про них знайомим, а також фіксувати свою «колекцію» на фотографіях, вилучених під час обшуку.

Крім того, за даними слідства, чоловік зізнався у низці дій, пов’язаних із людськими останками, які нині перевіряються правоохоронцями в межах розслідування.

Поліція також перевіряє, чи могли до справи бути причетні інші особи або чи мав підозрюваний спільників.

Керівництво лікарні, де працював затриманий, заявило про співпрацю зі слідством і проведення внутрішньої перевірки безпеки.

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поліція Угорщина медицина

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