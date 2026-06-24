Военнослужащий пытался через суд признать свои заболевания связанными с защитой Родины — чем завершился спор

Истец требовал изменить выводы относительно своих заболеваний и пересмотреть их причинную связь, однако апелляция поддержала позицию ЦВВК.

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Второй апелляционный административный суд оставил без изменений решение Полтавского окружного административного суда, который отказал военнослужащему в иске к Центральной военно-врачебной комиссии ВСУ. Истец требовал пересмотреть выводы ВВК относительно ряда диагнозов, внести изменения в свидетельство о болезни и изменить формулировку причинной связи отдельных заболеваний с «связанных с прохождением военной службы» на «связанные с защитой Родины».

Суд пришел к выводу, что ЦВВК действовала в пределах своих полномочий, исследовала представленные медицинские документы и не нарушила процедуру рассмотрения обращения. В то же время коллегия судей подчеркнула: административные суды не могут подменять собой военно-врачебные комиссии, самостоятельно определять диагнозы, стадии заболеваний или устанавливать причинную связь между заболеванием и прохождением военной службы.

Обстоятельства дела

Военнослужащий, который принимал участие в боевых действиях и во время службы получил ряд травм и существенное ухудшение состояния здоровья, в 2025 году прошел военно-врачебную экспертизу. По результатам осмотра госпитальная ВВК признала его непригодным к военной службе и оформила соответствующее свидетельство о болезни.

Не согласившись с частью выводов комиссии, военный обратился в Центральную ВВК. Он считал, что отдельные диагнозы были отражены в свидетельстве о болезни неполно либо не были внесены в него, а также настаивал на изменении причинной связи некоторых заболеваний. В частности, истец утверждал, что ишемическая болезнь сердца и стенокардия были выявлены во время непосредственного участия в мероприятиях по защите государства, поэтому должны иметь формулировку «заболевание, да, связано с защитой Родины».

Кроме того, он просил пересмотреть указанную в свидетельстве стадию артроза коленных суставов, дополнить перечень диагнозов отдельными проктологическими заболеваниями и изменить отдельные медицинские формулировки. После того как ЦВВК оставила постановление без изменений, военнослужащий обратился в суд.

Позиция ЦВВК

При пересмотре материалов Центральная ВВК проанализировала представленную медицинскую документацию и пришла к выводу, что часть заболеваний истца была диагностирована еще до призыва на военную службу либо имела подтвержденные медицинские проявления до начала участия в боевых действиях.

В частности, комиссия установила, что отдельные сердечно-сосудистые и неврологические заболевания фиксировались еще до мобилизации. В то же время ряд других болезней был диагностирован уже после завершения периодов непосредственного участия в боевых действиях. По результатам проверки ЦВВК не установила оснований для изменения причинной связи соответствующих заболеваний на формулировку «заболевание, да, связано с защитой Родины» и оставила постановление госпитальной ВВК без изменений.

Что отметил суд

Апелляционный суд подробно проанализировал положения законодательства о военно-врачебной экспертизе и обратил внимание на пределы судебного контроля за решениями ВВК.

Коллегия судей подчеркнула, что при рассмотрении таких споров суды проверяют прежде всего законность процедуры принятия решений комиссиями, соблюдение ими установленного порядка и полномочий. В то же время вопросы установления диагнозов, определения стадии заболевания, оценки медицинских документов и установления причинной связи между заболеванием и военной службой относятся к компетенции ВВК как специализированного медицинского органа.

Суд сослался на устоявшуюся практику Верховного Суда, согласно которой суды не вправе осуществлять собственную медицинскую оценку состояния здоровья лица либо подменять выводы военно-врачебных комиссий собственными выводами.

Суд обратил внимание на технические ошибки

Отдельно коллегия судей отметила, что законодательство позволяет ВВК исправлять технические ошибки в документах, которыми оформлено постановление комиссии.

Речь идет об ошибках в написании фамилий, имен, отчеств, дат рождения, реквизитов документов и других аналогичных сведений. В то же время изменение диагноза, стадии заболевания либо причинной связи не является исправлением технической ошибки и фактически означает пересмотр медицинского заключения, что относится к компетенции ВВК.

Почему апелляцию отклонили

Коллегия судей установила, что ЦВВК рассмотрела обращение военнослужащего по существу, исследовала представленные им медицинские документы и предоставила мотивированный ответ относительно причин отказа в изменении причинной связи заболеваний.

Суд также не установил доказательств того, что комиссия проигнорировала какие-либо представленные медицинские документы либо нарушила порядок принятия решения. Следовательно, истец не доказал наличие процедурных нарушений, которые могли бы стать основанием для отмены спорного протокола ЦВВК.

Апелляционный суд дополнительно обратил внимание, что в случае изменения либо ухудшения состояния здоровья лицо имеет право инициировать повторное медицинское освидетельствование и представить новые медицинские документы. Однако этот вопрос не влиял на оценку законности оспариваемого решения ЦВВК в данном деле.

Вывод суда

Второй апелляционный административный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение Полтавского окружного административного суда по делу № 440/126/26 — без изменений.

Суд подтвердил, что само по себе несогласие лица с медицинскими выводами ВВК не является основанием для их отмены. Для удовлетворения таких требований необходимо доказать нарушение процедуры принятия решения, превышение комиссией своих полномочий либо иные нарушения законодательства. В то же время вопросы определения диагнозов, стадии заболеваний и их причинной связи с военной службой относятся к исключительной компетенции военно-врачебных комиссий.

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