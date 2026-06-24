Суд разъяснил пределы форс-мажора: простое опоздание с предоставлением сертификата ТПП не лишает права на защиту

Отсутствие прямых санкций в договоре не позволяет автоматически игнорировать форс-мажорные обстоятельства.

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Сам факт несвоевременного предоставления сертификата ТПП Украины при отсутствии прямо предусмотренных договором правовых последствий такого нарушения не может расцениваться как безусловное основание для лишения стороны права ссылаться на форс-мажорные обстоятельства. К такому выводу пришел Восточный апелляционный хозяйственный суд.

Постановлением от 30.07.2025 Восточный апелляционный хозяйственный суд оставил без изменений решение Хозяйственного суда Донецкой области от 11.03.2025 по делу № 905/541/16, которым частично удовлетворены исковые требования о взыскании задолженности, 3% годовых и инфляционных убытков по типовому договору купли-продажи природного газа.

Суд апелляционной инстанции, соглашаясь с выводами местного хозяйственного суда, исходил из того, что в качестве форс-мажорных обстоятельств покупатель (ответчик) указал проведение боевых действий и акты терроризма на территории г. Новоазовска и Новоазовского района Донецкой области (в зоне проведения АТО), которые сделали невозможным своевременное исполнение обязательств по договору, что в установленном законом порядке подтверждается сертификатом ТПП Украины. У ответчика были обоснованные ожидания того, что проблемы, связанные с невозможностью поступления денежных средств из государственного бюджета для оплаты природного газа, использованного бюджетными учреждениями, не будут длиться столь долго и будут устранены, что позволит ему своевременно выполнить взятые на себя обязательства перед истцом. Лишь после того, как покупатель (ответчик) полностью и безоговорочно убедился в продолжительности таких проблем и в том, что эти проблемы не позволят ему выполнить обязательства в установленный договором срок, он сообщил об этом поставщику и направил ему сертификат ТПП Украины. Следовательно, не только сам факт проведения АТО на территории г. Новоазовска и Новоазовского района Донецкой области является форс-мажорным обстоятельством, а именно то, что такие обстоятельства приобрели длительный характер. Поэтому апелляционный хозяйственный суд счел, что действия ответчика по уведомлению истца о наличии форс-мажорных обстоятельств произошли после осознания ответчиком продолжительности проведения АТО и связанных с этим негативных обстоятельств и последствий в Украине, что делало невозможным выполнение обязательств в срок, установленный договором. Доводы апелляционной жалобы о том, что предметом спора в данном деле является взыскание задолженности за поставленный природный газ за периоды, когда у ответчика имели место форс-мажорные обстоятельства, являются необоснованными, поскольку, как установил суд в ходе рассмотрения дела, истец безосновательно не учитывал условия договора относительно зачисления денежных средств и даты возникновения задолженности в соответствии с приложениями о корректировке к актам приёма-передачи, а также истец не признавал обстоятельства форс-мажора в октябре – ноябре 2014 года, о чём также указано в заключении эксперта.

Верховный Суд в составе Объединенной палаты Кассационного хозяйственного суда постановлением от 01.05.2026 поддержал позицию судов первой и апелляционной инстанции, указав, что уведомление о форс-мажорных обстоятельствах должно быть направлено в установленный договором срок, а если он (срок) сторонами не определен (не определен нормами законодательства), то незамедлительно — с момента, когда стороне стало известно об их наступлении или возможности влияния на исполнение обязательства. В то же время получение сертификата ТПП Украины в качестве доказательства таких обстоятельств объективно связано с соответствующей процедурой обращения в уполномоченный орган и может происходить позже, в том числе после наступления нарушения исполнения обязательства. Учитывая это, сам факт несвоевременного предоставления сертификата ТПП Украины при отсутствии прямо предусмотренных договором правовых последствий такого нарушения не может рассматриваться как безусловное основание для лишения стороны права ссылаться на форс-мажорные обстоятельства. В то же время иное возможно лишь в том случае, если соответствующий запрет или негативные последствия прямо предусмотрены условиями договора. Следовательно, при разрешении спора суды должны установить, выполнила ли сторона обязанность по своевременному уведомлению о форс-мажорных обстоятельствах, а уже после этого оценивать уместность и своевременность представления сертификата ТПП Украины в качестве доказательства.

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