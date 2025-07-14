США отправят в Украину новые батареи Patriot уже в ближайшее время, — Трамп

Часть систем прибудет в Украину в течение нескольких дней и будет включать в себя полный комплект оборудования.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты отправят Украине новые батареи ПВО Patriot уже в ближайшее время.

«Речь идет не только о Patriot, это все. Это полный комплект с батареями», — заявил Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Отвечая на вопрос о сроках передачи, Трамп подчеркнул, что она состоится «очень скоро».

«Некоторые из них прибудут совсем скоро, фактически, в течение нескольких дней», — заявил американский президент.

Ранее Трамп заявил, что США введут пошлины до 100% для РФ, если в течение 50 дней не будет мирного соглашения.

Также, по словам Трампа, США и НАТО достигли договоренности по поставкам оружия Украине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.