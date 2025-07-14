США отправят в Украину новые батареи Patriot уже в ближайшее время, — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты отправят Украине новые батареи ПВО Patriot уже в ближайшее время.
«Речь идет не только о Patriot, это все. Это полный комплект с батареями», — заявил Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Отвечая на вопрос о сроках передачи, Трамп подчеркнул, что она состоится «очень скоро».
«Некоторые из них прибудут совсем скоро, фактически, в течение нескольких дней», — заявил американский президент.
Ранее Трамп заявил, что США введут пошлины до 100% для РФ, если в течение 50 дней не будет мирного соглашения.
Также, по словам Трампа, США и НАТО достигли договоренности по поставкам оружия Украине.
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