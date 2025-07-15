Санкции не будут распространяться на перечисление средств на счета Кабмина, открытые для привлечения добровольных взносов – Рада рассмотрит законопроект

Финальная редакция законопроекта об уголовном наказании за обход санкций предусматривает, что санкции не будут распространяться на перечисление средств на специальный счет Нацбанка для сбора средств в поддержку ВСУ или на счета Кабмина, министерств, открытые для привлечения добровольных взносов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять в целом как закон законопроект 12406 о внесении изменений в Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс и Закон «О санкциях» относительно установления ответственности за нарушение специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

«Судебно-юридическая газета» проанализировала сравнительную таблицу ко второму чтению и поправки, которые решил учесть комитет. В частности, среди таких учтенных поправок – норма о нераспространении санкций на перечисление средств в поддержку ВСУ и государства.

Изменения в Уголовный кодекс

В ст. 49 (освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности) будет предусмотрено, что давность не применяется за нарушение специальной экономической и другой ограничительной меры (санкции).

В ст. 55 будет предусмотрено, что лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью как основное или дополнительное наказание за нарушение санкций назначается на срок от 10 до 15 лет.

В ст. 96-1 устанавливается, что специальная конфискация по решению суда в собственность государства денег, ценностей и другого имущества применяется в случае нарушения санкций.

В ст. 96-3 будет установлено, что основаниями для применения к юридическому лицу мер уголовно-правового характера является совершение его уполномоченным лицом от имени юридического лица нарушения санкций.

Статья 96-9 будет предусматривать, что ликвидация юридического лица применяется судом в случае совершения его уполномоченным лицом нарушения санкций. Однако ликвидация не применяется к банку, страховщику, кредитному союзу в случае совершения их уполномоченными лицами нарушения санкций.

Раздел I Особенной части УК дополняется статьей 114-3 «Нарушение специальной экономической и иной ограничительной меры (санкции)».

Согласно ей, умышленное неисполнение или препятствование исполнению санкции – наказывается штрафом от 425 000 до 850 000 грн или лишением свободы на срок от 2 до 6 лет , с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет или без такового.

или лишением свободы на срок , с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок или без такового. Умышленный обход санкции – наказывается штрафом от 850 000 грн до 1 275 000 грн или лишением свободы на срок от 3 до 6 лет , с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет или без такового.

или лишением свободы на срок , с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок или без такового. Эти деяния, совершенные путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением или лицом, оказывающим публичные услуги, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц или организованной группой, или предметом которых были активы в крупном размере, – наказывается лишением свободы на срок от 6 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет или без такового.

с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок или без такового. Лицо, кроме организатора, освобождается от ответственности за действия, предусмотренные этой статьей, если оно добровольно до привлечения к уголовной ответственности сообщило о совершении этого преступления и способствовало его раскрытию.

Примечанием к этой статье будет определено следующее.

Под санкцией в этой статье следует понимать такие санкции, примененные в соответствии с Законом «О санкциях»:

секторальная санкция;

персональная санкция, предусмотренная пунктами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 16, 19 или пунктом 24-1 части первой статьи 4 указанного Закона;

персональная санкция, предусмотренная пунктом 25 части первой статьи 4 указанного Закона в части приостановления финансовых операций, запрета заключения договоров/совершения сделок и приостановления операций по счетам физического/юридического лица.

Обходом санкций являются действия, предусмотренные новой статьей 5-5 Закона «О санкциях».

Ответственность за нарушение санкций, предусмотренных пунктами 1, 2, 4, 5, 12 или 25 части первой статьи 4 Закона «О санкциях», наступает при условии, если совокупная стоимость предмета нарушения превышает 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или если предметом были товары военного назначения или двойного использования независимо от их стоимости.

Крупным размером в этой статье признается размер активов, совокупная стоимость которых в 3000 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

Под лицами, оказывающими публичные услуги, в этой статье следует понимать лиц, указанных в части первой статьи 365-2 УК.

Также в ст. 382, устанавливающей ответственность за неисполнение судебного решения, будет предусмотрена ответственность за умышленное неисполнение или препятствование исполнению судебного решения о применении санкции, предусмотренной п. 11 ч. 1 статьи 4 Закона «О санкциях». Это будет наказываться лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Изменения в Уголовный процессуальный кодекс

В ст. 216 подследственность нарушения санкций будет закреплена за следователями органов безопасности. В статье 297-1 закрепят возможность проводить специальное досудебное расследование за нарушение санкций.

Изменения в Закон «О санкциях»

Статью 6 «Заключительные положения» предлагается дополнить пунктом 5, согласно которому во время действия военного положения, и в течение одного года, следующего за годом его прекращения или отмены, предусмотренные этим законом санкции не распространяются на перечисление средств на специальный счет Нацбанка для сбора средств в поддержку Вооруженных Сил Украины и/или на счета Кабмина, министерств и других государственных органов, открытые для привлечения добровольных взносов (благотворительных пожертвований) в поддержку Украины.

В ст. 4 устанавливается, что предусмотренные этим законом санкции не распространяются на:

уплату судебного сбора;

добровольное безвозмездное отчуждение/передачу в пользу государства Украина активов лицом, в отношении которого применены санкции;

уплату штрафных санкций и пени за нарушение законодательства в государственный и местные бюджеты, Пенсионный фонд, на счета государственных органов, органов местного самоуправления;

оплату жилищно-коммунальных услуг;

перечисление средств на специальный счет Национального банка для сбора средств в поддержку Вооруженных Сил Украины и/или на счета Кабмина, министерств и других государственных органов, открытые для привлечения добровольных взносов (благотворительных пожертвований) в поддержку Украины;

заключение с физическим и/или юридическим лицом, к которому применены санкции, договора о предоставлении профессиональной юридической (правовой) помощи на основании и в порядке, определенных Законом «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», выполнение такого договора. Порядок оплаты услуг в сфере профессиональной юридической (правовой) помощи и методика исчисления размера вознаграждения адвокатов, оказывающих юридическую помощь физическому или юридическому лицу, к которому применены санкции, утверждаются Кабмином.

Закон дополняется статьей 5-5 «Ответственность за нарушение и/или обход санкций».

В соответствии с ней запрещается совершать деяния (действия или бездействие), направленные на нарушение и/или обход санкции (санкций), примененной (примененных) согласно этому Закону.

Обходом санкции в понимании этого Закона является:

приобретение активов, относительно которых фактические обстоятельства свидетельствуют об их принадлежности лицу, к которому применена санкция в виде блокирования активов, или перемещение, изменение формы (преобразование) таких активов, или совершение действий, направленных на сокрытие, маскировку происхождения таких активов или владения ими, контроля над ними, прав на такие активы, источников их происхождения, местонахождения, если эти деяния совершены лицом, которое знало или должно было знать, что такие активы прямо или опосредованно, полностью или частично принадлежат лицу, к которому применена санкция в виде блокирования активов, или в отношении которых такое лицо может осуществлять действия, тождественные по смыслу осуществлению права распоряжения. Приобретение заблокированных активов является обходом санкций, если совокупная стоимость таких активов превышает 150 прожиточных минимумов , установленных для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января отчетного года;

, установленных для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января отчетного года; доведение до банкротства субъекта хозяйственной деятельности, к которому или к конечному бенефициарному владельцу которого применена санкция в виде блокирования активов, или подача заведомо ложного заявления о неспособности выполнить обязательства таким субъектом перед кредитором, если такое действие (бездействие) совершено с целью незаконного вывода активов или изменения принадлежности и/или контроля активов такого субъекта хозяйственной деятельности;

предоставление ложной или обманчивой информации, чтобы скрыть тот факт, что определенное лицо, организация или орган управления является владельцем или бенефициаром средств или экономических ресурсов, которые должны быть заблокированы в соответствии с ограничительными мерами (санкциями).

Под активами следует понимать: объекты недвижимости; объекты незавершенного строительства, объекты, не введенные в эксплуатацию или право собственности на которые не зарегистрировано в установленном законом порядке; движимое имущество, стоимость которого превышает 50 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января отчетного года; ценные бумаги; корпоративные права; имущественные права, нематериальные активы, виртуальные активы; денежные активы, в частности наличные средства, средства, размещенные на банковских счетах или хранящиеся в банке, взносы в кредитные союзы и средства в других небанковских финансовых учреждениях, средства, занятые третьим лицам, возвратная финансовая помощь, предоставленная третьим лицам, и средства, которые не уплачены третьими лицами и срок уплаты которых наступил в соответствии с условиями сделки или решения суда, или активы в драгоценных (банковских) металлах; активы, контроль над которыми обеспечивается путем владения таким активом номинальным владельцем, или пребыванием актива в доверительном управлении, трасте, под залогом или другим обременением и/или преимущественным правом, или через владение такими активами лицом, корпоративные права которого или дебиторская задолженность которого является объектом контроля способом, определенным выше, или через влияние на менеджмент или финансовые обязательства или управленческие процессы такого лица и т.д.

Сделка, следствием которой является переход права собственности, пользования или контроля над активами, совершенная с нарушением этого закона, является ничтожной.

В новой статье 5-6 предлагается предусмотреть, что международное сотрудничество в сфере государственной санкционной политики осуществляется по принципу взаимности в соответствии с этим законом, международными договорами, другими нормативно-правовыми актами. С целью реализации государственной санкционной политики органы государственной власти в пределах компетенции могут осуществлять обмен информацией, в том числе с ограниченным доступом, в порядке, определенном законодательством Украины.

Органам государственной власти может быть отказано органам иностранного государства в предоставлении информации в порядке международного сотрудничества в сфере реализации государственной санкционной политики, в случае если предоставление такой информации не соответствует национальным интересам Украины.

Возврат в Украину или передача иностранному государству конфискованных активов, осуществляемая на основании решения (приговора) суда по делу о нарушении или обходе санкций, осуществляется в соответствии с международным договором, согласие на обязательность которого дано Верховной Радой. Передача конфискованных активов иностранному государству не допускается, если это противоречит национальным интересам Украины.

В Украине в соответствии с международными договорами, согласие на обязательность которых дано Верховной Радой, и законов могут быть признаны и исполнены решения (приговоры) иностранных судов, вступившие в законную силу, решения других компетентных органов иностранных государств относительно конфискации активов или доходов, полученных путем нарушения или обхода санкций лицами, находящимися на территории Украины.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.