Санкции не будут распространяться на перечисление средств на счета Кабмина, открытые для привлечения добровольных взносов – Рада рассмотрит законопроект

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять в целом как закон законопроект 12406 о внесении изменений в Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс и Закон «О санкциях» относительно установления ответственности за нарушение специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).
«Судебно-юридическая газета» проанализировала сравнительную таблицу ко второму чтению и поправки, которые решил учесть комитет. В частности, среди таких учтенных поправок – норма о нераспространении санкций на перечисление средств в поддержку ВСУ и государства.
Изменения в Уголовный кодекс
В ст. 49 (освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности) будет предусмотрено, что давность не применяется за нарушение специальной экономической и другой ограничительной меры (санкции).
В ст. 55 будет предусмотрено, что лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью как основное или дополнительное наказание за нарушение санкций назначается на срок от 10 до 15 лет.
В ст. 96-1 устанавливается, что специальная конфискация по решению суда в собственность государства денег, ценностей и другого имущества применяется в случае нарушения санкций.
В ст. 96-3 будет установлено, что основаниями для применения к юридическому лицу мер уголовно-правового характера является совершение его уполномоченным лицом от имени юридического лица нарушения санкций.
Статья 96-9 будет предусматривать, что ликвидация юридического лица применяется судом в случае совершения его уполномоченным лицом нарушения санкций. Однако ликвидация не применяется к банку, страховщику, кредитному союзу в случае совершения их уполномоченными лицами нарушения санкций.
Раздел I Особенной части УК дополняется статьей 114-3 «Нарушение специальной экономической и иной ограничительной меры (санкции)».
Примечанием к этой статье будет определено следующее.
Под санкцией в этой статье следует понимать такие санкции, примененные в соответствии с Законом «О санкциях»:
Обходом санкций являются действия, предусмотренные новой статьей 5-5 Закона «О санкциях».
Ответственность за нарушение санкций, предусмотренных пунктами 1, 2, 4, 5, 12 или 25 части первой статьи 4 Закона «О санкциях», наступает при условии, если совокупная стоимость предмета нарушения превышает 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или если предметом были товары военного назначения или двойного использования независимо от их стоимости.
Крупным размером в этой статье признается размер активов, совокупная стоимость которых в 3000 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.
Под лицами, оказывающими публичные услуги, в этой статье следует понимать лиц, указанных в части первой статьи 365-2 УК.
Также в ст. 382, устанавливающей ответственность за неисполнение судебного решения, будет предусмотрена ответственность за умышленное неисполнение или препятствование исполнению судебного решения о применении санкции, предусмотренной п. 11 ч. 1 статьи 4 Закона «О санкциях». Это будет наказываться лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Изменения в Уголовный процессуальный кодекс
В ст. 216 подследственность нарушения санкций будет закреплена за следователями органов безопасности. В статье 297-1 закрепят возможность проводить специальное досудебное расследование за нарушение санкций.
Изменения в Закон «О санкциях»
Статью 6 «Заключительные положения» предлагается дополнить пунктом 5, согласно которому во время действия военного положения, и в течение одного года, следующего за годом его прекращения или отмены, предусмотренные этим законом санкции не распространяются на перечисление средств на специальный счет Нацбанка для сбора средств в поддержку Вооруженных Сил Украины и/или на счета Кабмина, министерств и других государственных органов, открытые для привлечения добровольных взносов (благотворительных пожертвований) в поддержку Украины.
В ст. 4 устанавливается, что предусмотренные этим законом санкции не распространяются на:
Закон дополняется статьей 5-5 «Ответственность за нарушение и/или обход санкций».
В соответствии с ней запрещается совершать деяния (действия или бездействие), направленные на нарушение и/или обход санкции (санкций), примененной (примененных) согласно этому Закону.
Обходом санкции в понимании этого Закона является:
Под активами следует понимать: объекты недвижимости; объекты незавершенного строительства, объекты, не введенные в эксплуатацию или право собственности на которые не зарегистрировано в установленном законом порядке; движимое имущество, стоимость которого превышает 50 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января отчетного года; ценные бумаги; корпоративные права; имущественные права, нематериальные активы, виртуальные активы; денежные активы, в частности наличные средства, средства, размещенные на банковских счетах или хранящиеся в банке, взносы в кредитные союзы и средства в других небанковских финансовых учреждениях, средства, занятые третьим лицам, возвратная финансовая помощь, предоставленная третьим лицам, и средства, которые не уплачены третьими лицами и срок уплаты которых наступил в соответствии с условиями сделки или решения суда, или активы в драгоценных (банковских) металлах; активы, контроль над которыми обеспечивается путем владения таким активом номинальным владельцем, или пребыванием актива в доверительном управлении, трасте, под залогом или другим обременением и/или преимущественным правом, или через владение такими активами лицом, корпоративные права которого или дебиторская задолженность которого является объектом контроля способом, определенным выше, или через влияние на менеджмент или финансовые обязательства или управленческие процессы такого лица и т.д.
Сделка, следствием которой является переход права собственности, пользования или контроля над активами, совершенная с нарушением этого закона, является ничтожной.
В новой статье 5-6 предлагается предусмотреть, что международное сотрудничество в сфере государственной санкционной политики осуществляется по принципу взаимности в соответствии с этим законом, международными договорами, другими нормативно-правовыми актами. С целью реализации государственной санкционной политики органы государственной власти в пределах компетенции могут осуществлять обмен информацией, в том числе с ограниченным доступом, в порядке, определенном законодательством Украины.
Органам государственной власти может быть отказано органам иностранного государства в предоставлении информации в порядке международного сотрудничества в сфере реализации государственной санкционной политики, в случае если предоставление такой информации не соответствует национальным интересам Украины.
Возврат в Украину или передача иностранному государству конфискованных активов, осуществляемая на основании решения (приговора) суда по делу о нарушении или обходе санкций, осуществляется в соответствии с международным договором, согласие на обязательность которого дано Верховной Радой. Передача конфискованных активов иностранному государству не допускается, если это противоречит национальным интересам Украины.
В Украине в соответствии с международными договорами, согласие на обязательность которых дано Верховной Радой, и законов могут быть признаны и исполнены решения (приговоры) иностранных судов, вступившие в законную силу, решения других компетентных органов иностранных государств относительно конфискации активов или доходов, полученных путем нарушения или обхода санкций лицами, находящимися на территории Украины.
Автор: Наталя Мамченко
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