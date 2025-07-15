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Зброя, яку Європа купить у США для України, вже готова до відправки — NYT

20:37, 15 липня 2025
Майже вся зброя або надходить із запасів США, або щойно виготовлена.
Зброя, яку Європа купить у США для України, вже готова до відправки — NYT
Фото: ukrinform.com
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Системи протиповітряної оборони Patriot, ракети і боєприпаси, що виробляються в США, які союзники по НАТО закуповуватимуть в рамках угоди про постачання Україні, вже готові до відправлення. Про це інформує газета The New York Times із посиланням на неназваних американських посадовців, обізнаних із цим питанням.

За словами американських посадовців, майже вся зброя вже доступна для доставлення до України, тобто вона або надходить із запасів, або щойно виготовлена.

«Ми уклали дуже важливу угоду. У вас є дуже багаті країни, які купують найкраще обладнання у світі, а у нас є найкраще обладнання у світі. Ми виробляємо обладнання, якому немає рівних», – сказав напередодні президент США Дональд Трамп.

У свою чергу генсек НАТО Марс Рютте заявив, що принаймні вісім країн НАТО готові заплатити за зброю, і похвалив пана Трампа за допомогу Україні в отриманні того, що їй необхідно для підтримки та захисту від Росії.

«Але ж ви хочете, щоб за це заплатили європейці, і це абсолютно логічно», — сказав Рютте.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив про укладення угоди з НАТО щодо постачання американської зброї Україні.

За даними CNN, США продадуть НАТО Patriot, ракети малої дальності, гаубиці та ракети класу «повітря-повітря» середньої дальності, які потім будуть передані Україні.

Додамо, Трамп заявив, що Штати відправлять Україні нові батареї ППО Patriot уже найближчим часом. «Це не тільки Patriot, це все. Це повний комплект з батареями», - зазначив він.

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США зброя ЄС Україна

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