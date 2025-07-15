Практика судів
  1. В Україні

Зеленський: НАТО готує нові постачання Patriot і зброї для захисту України

08:30, 15 липня 2025
Володимир Зеленський обговорив із Генсеком НАТО Марком Рютте системи Patriot та іншу зброю.
Зеленський: НАТО готує нові постачання Patriot і зброї для захисту України
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський повідомив про телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. За словами глави держави, розмова була конструктивною й стосувалася зміцнення підтримки України з боку союзників.

«Марк поінформував про сьогоднішню зустріч у Вашингтоні з Президентом Трампом і про деталі співпраці між Європою та Сполученими Штатами заради продовження та зміцнення підтримки України», — зазначив Зеленський.

Президент подякував партнерам за готовність надати Україні додаткові системи протиповітряної оборони Patriot. «Для цього вже разом працюють Америка, Німеччина та Норвегія. Також буде постачання іншої зброї для захисту життя наших людей і відбиття російських штурмів», — додав він.

Зеленський наголосив на важливості збереження тиску на Росію як одного з ключових чинників досягнення миру. «Важливо збільшувати тиск на Росію заради миру та зберігати життя людей. Дякую, Марку!» — підсумував глава держави.

Перед розмовою з Рютте, Зеленський провів дзвінок з колегою із США – Дональдом Трампом.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив про укладення угоди з НАТО щодо постачання американської зброї Україні.

Озброєння буде виготовлено у США, але оплачувати його мають європейські партнери.

Трамп додав, що обсяг військової допомоги, яка буде направлена Україні через НАТО, становитиме

За даними CNN, США продадуть НАТО Patriot, ракети малої дальності, гаубиці та ракети класу «повітря-повітря» середньої дальності, які потім будуть передані Україні.

Додамо: Трамп заявив, що Штати відправлять Україні нові батареї ППО Patriot уже найближчим часом. «Це не тільки Patriot, це все. Це повний комплект з батареями», - зазначив він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США зброя ЄС НАТО Україна Дональд Трамп війна Володимир Зеленський Марк Рютте

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада розгляне законопроект про контракти на військову службу для громадян 60 років і старше

Комітет з нацбезпеки рекомендував прийняти в цілому законопроект про можливість укладення контрактів для осіб, старше 60 років.

Санкції не поширюватимуться на перерахування коштів на рахунки Кабміну, відкриті для залучення добровільних внесків – Рада розгляне законопроект

Фінальна редакція законопроекту про кримінальне покарання за обхід санкцій передбачає, що санкції не будуть поширюватися на перерахування коштів на спеціальний рахунок Нацбанку для збору коштів на підтримку ЗСУ чи на рахунки Кабміну, міністерств, відкриті для залучення добровільних внесків.

За яких умов оборонне підприємство зможе потрапити до переліку Defence City і отримати податкові пільги – законопроект

Юридична особа, включена Міноборони до Переліку підприємств ОПК, набуває статус резидента Дефенс Сіті на весь період перебування у Переліку – що це означає.

На посади суддів КСУ по квоті З’їзду суддів є 17 претендентів: список

Чергова спроба заповнити вакантні посади суддів Конституційного Суду по квоті суддівської спільноти.

Я запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу – Володимир Зеленський

Новим прем’єр-міністром стане Юлія Свириденко, повідомив Президент Зеленський.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валентин Дмитрук
    Валентин Дмитрук
    суддя Волинського окружного адміністративного суду
  • Роман Вінтоняк
    Роман Вінтоняк
    голова Деснянського районного суду міста Києва
  • Алла Маломуж
    Алла Маломуж
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Андрій Кучма
    Андрій Кучма
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду