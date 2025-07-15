Зеленський: НАТО готує нові постачання Patriot і зброї для захисту України

Володимир Зеленський обговорив із Генсеком НАТО Марком Рютте системи Patriot та іншу зброю.

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Президент Володимир Зеленський повідомив про телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. За словами глави держави, розмова була конструктивною й стосувалася зміцнення підтримки України з боку союзників.

«Марк поінформував про сьогоднішню зустріч у Вашингтоні з Президентом Трампом і про деталі співпраці між Європою та Сполученими Штатами заради продовження та зміцнення підтримки України», — зазначив Зеленський.

Президент подякував партнерам за готовність надати Україні додаткові системи протиповітряної оборони Patriot. «Для цього вже разом працюють Америка, Німеччина та Норвегія. Також буде постачання іншої зброї для захисту життя наших людей і відбиття російських штурмів», — додав він.

Зеленський наголосив на важливості збереження тиску на Росію як одного з ключових чинників досягнення миру. «Важливо збільшувати тиск на Росію заради миру та зберігати життя людей. Дякую, Марку!» — підсумував глава держави.

Перед розмовою з Рютте, Зеленський провів дзвінок з колегою із США – Дональдом Трампом.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив про укладення угоди з НАТО щодо постачання американської зброї Україні.

Озброєння буде виготовлено у США, але оплачувати його мають європейські партнери.

Трамп додав, що обсяг військової допомоги, яка буде направлена Україні через НАТО, становитиме

За даними CNN, США продадуть НАТО Patriot, ракети малої дальності, гаубиці та ракети класу «повітря-повітря» середньої дальності, які потім будуть передані Україні.

Додамо: Трамп заявив, що Штати відправлять Україні нові батареї ППО Patriot уже найближчим часом. «Це не тільки Patriot, це все. Це повний комплект з батареями», - зазначив він.

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