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Зеленский: НАТО готовит новые поставки Patriot и оружия для защиты Украины

08:30, 15 июля 2025
Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Марком Рютте системы Patriot и другое вооружение.
Зеленский: НАТО готовит новые поставки Patriot и оружия для защиты Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. По словам главы государства, разговор был конструктивным и касался усиления поддержки Украины со стороны союзников.

«Марк проинформировал о сегодняшней встрече в Вашингтоне с Президентом Трампом и о деталях сотрудничества между Европой и Соединенными Штатами ради продолжения и укрепления поддержки Украины», — отметил Зеленский.

Президент поблагодарил партнеров за готовность предоставить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot. «Для этого уже совместно работают Америка, Германия и Норвегия. Также будет поставлено другое вооружение для защиты жизни наших людей и отражения российских штурмов», — добавил он.

Зеленский подчеркнул важность сохранения давления на Россию как одного из ключевых факторов достижения мира. «Важно усиливать давление на Россию ради мира и сохранения жизней людей. Спасибо, Марк!» — подытожил глава государства.

Перед разговором с Рютте Зеленский также провел телефонный звонок с Президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил о заключении соглашения с НАТО по поставкам американского вооружения Украине.

Оружие будет производиться в США, но оплачивать его должны европейские партнеры.

Трамп добавил, что объем военной помощи, которая будет направлена Украине через НАТО, будет значительным.

По данным CNN, США продадут НАТО Patriot, ракеты малой дальности, гаубицы и ракеты класса «воздух-воздух» средней дальности, которые впоследствии будут переданы Украине.

Кроме того, Трамп заявил, что Штаты отправят Украине новые батареи ПВО Patriot уже в ближайшее время. «Речь идет не только о Patriot, это все. Это полный комплект с батареями», — отметил он.

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