Зеленский провел разговор с Трампом после его заявления о поставках оружия для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с Дональдом Трампом его после заявления о поддержке Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с Президентом США Дональдом Трампом, назвав его «очень хорошим». Главной темой обсуждения стали дальнейшие шаги для прекращения войны и достижения долгосрочного и справедливого мира.

«Благодарю за готовность поддерживать Украину и продолжать совместную работу, чтобы остановить убийства и установить долгосрочный и справедливый мир», — отметил Зеленский.

По его словам, Дональд Трамп также рассказал о своей встрече с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Президенты обсудили важность того, что страны Альянса стремятся увеличивать оборонные расходы.

«Обсудили с Президентом необходимые средства и решения, чтобы обеспечить большую защиту людей от российских ударов и укрепить наши позиции. Готовы работать максимально продуктивно, чтобы достичь мира», — добавил глава государства.

Стороны договорились поддерживать регулярный контакт и координировать дальнейшие действия. Зеленский поблагодарил Дональда Трампа и американский народ за поддержку.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил о заключении соглашения с НАТО по поставкам американского вооружения Украине.

Оружие будет производиться в США, но оплачивать его должны европейские партнеры.

Трамп добавил, что объем военной помощи, которая будет направлена Украине через НАТО, будет значительным.

По данным CNN, США продадут НАТО Patriot, ракеты малой дальности, гаубицы и ракеты класса «воздух-воздух» средней дальности, которые впоследствии будут переданы Украине.

Кроме того, Трамп заявил, что Штаты отправят Украине новые батареи ПВО Patriot уже в ближайшее время. «Речь идет не только о Patriot, это все. Это полный комплект с батареями», — отметил он.

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