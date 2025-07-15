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Зеленський провів розмову з Трампом після його оголошення про зброю для України

08:12, 15 липня 2025
Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з Дональдом Трампом після його заяви про підтримку України.
Зеленський провів розмову з Трампом після його оголошення про зброю для України
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Президент України Володимир Зеленський повідомив про телефонну розмову з Президентом США Дональдом Трампом, назвавши її «дуже хорошою». Головною темою обговорення стали подальші кроки задля зупинення війни та досягнення тривалого й справедливого миру.

«Дякую за готовність підтримувати Україну та працювати надалі разом, щоб зупинити вбивства та встановити тривалий і справедливий мир», — зазначив Зеленський.

За його словами, Дональд Трамп також розповів про свою зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Президенти обговорили важливість того, що країни Альянсу працюють над збільшенням оборонних витрат.

«Обговорили з Президентом необхідні засоби та рішення, щоб дати більше захисту людям від російських ударів і зміцнити наші позиції. Готові працювати максимально продуктивно, щоб досягти миру», — додав глава держави.

Сторони домовилися підтримувати регулярний контакт і координувати подальші дії. Зеленський подякував Дональду Трампу та американському народу за підтримку.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив про укладення угоди з НАТО щодо постачання американської зброї Україні.

Озброєння буде виготовлено у США, але оплачувати його мають європейські партнери.

Трамп додав, що обсяг військової допомоги, яка буде направлена Україні через НАТО, становитиме

За даними CNN, США продадуть НАТО Patriot, ракети малої дальності, гаубиці та ракети класу «повітря-повітря» середньої дальності, які потім будуть передані Україні.

Додамо: Трамп заявив, що Штати відправлять Україні нові батареї ППО Patriot уже найближчим часом. «Це не тільки Patriot, це все. Це повний комплект з батареями», - зазначив він.

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США зброя Україна Дональд Трамп війна Володимир Зеленський

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