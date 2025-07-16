Кабмін затвердив порядок використання бюджету на розбудову центрів єдності українців за кордоном і роботу Агенції нацєдності

Уряд передбачив, що придбання для центрів єдності українців за кордоном товарів, робіт і послуг здійснюється з певними особливостями, і визначив цілі, на які можуть витрачатися бюджетні кошти Агенцією національної єдності

Фото: interfax.com.ua

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Кабмін оприлюднив постанову від 14 липня №841 «Про реалізацію експериментального проекту щодо розбудови мережі єдності українців за кордоном». Постанова прийнята за пропозицією Міністерства національної єдності. Проект буде тривати два роки.

Крім порядку розбудови центрів єдності, також уряд затвердив порядок використання коштів держбюджету для забезпечення підтримки українців за кордоном та сприяння їх поверненню в Україну.

Також внесені зміни до пункту 9 особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом «Про публічні закупівлі» на період воєнного стану, затверджених постановою Кабміну №1178.

Відповідно до цих змін придбання для центрів єдності українців за кордоном товарів, робіт і послуг здійснюється без застосування процедур закупівель, визначених законом та особливостями, а саме йдеться про:

придбання, утримання чи оренду транспортних засобів та майна;

оплату послуг фінансових установ;

оплату оренди приміщень, комунальних послуг та енергоносіїв,

послуг з утримання комунікаційних систем приміщень державного некомерційного підприємства «Агенція національної єдності», що належить до сфери управління Міннац’єдності, у належному стані, ремонт приміщень, архітектурно-будівельні роботи;

оплата послуг з охорони території, транспортних, логістичних та митно-брокерських послуг, послуг зв’язку;

придбання обладнання, матеріалів, інвентарю та програмного забезпечення;

ремонт і обслуговування обладнання, програмного забезпечення;

оплата послуг з розроблення, ведення і адміністрування інформаційно-комунікаційних систем, юридичних, бухгалтерських, банківських та консультаційних послуг, рекламних, маркетингових, поліграфічних, дизайнерських послуг;

оплата навчання, пов’язаного з діяльністю центрів єдності;

оплата аудиторських та страхових послуг, медичних послуг, консалтингових послуг, кейтерингових послуг, послуг з організації та проведення заходів, сервісних послуг.

Отже, затверджено порядок використання коштів, який визначає механізм використання бюджетних коштів за бюджетною програмою «Забезпечення виконання завдань і заходів із підтримки українців за кордоном та сприяння їх поверненню в Україну».

Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Міннац’єдності.

Одержувачем бюджетних коштів є державне некомерційне підприємство «Агенція національної єдності», яке належить до сфери управління Міннац’єдності.

Вимоги пункту 9 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабміну №228, щодо критеріїв визначення одержувача бюджетних коштів не застосовуються до Агенції під час визначення її одержувачем бюджетних коштів за вказаною бюджетною програмою.

Бюджетні кошти спрямовуються на:

забезпечення діяльності Агенції, зокрема оплату праці штатних працівників Агенції та їх службових відряджень;

виплату винагороди за цивільно-правовими договорами;

придбання, утримання і оренду транспортних засобів та майна;

сплату податків, зборів, внесків;

оплату послуг фінансових установ;

оплату оренди приміщень, транспортних послуг, послуг зв’язку;

придбання обладнання, матеріалів, інвентарю та програмного забезпечення;

ремонт і обслуговування обладнання, програмного забезпечення;

замовлення послуг з розроблення, ведення і адміністрування інформаційно-комунікаційних систем;

оплату юридичних та консультаційних послуг, рекламних послуг, послуг з охорони території;

оплату навчання, пов’язаного з діяльністю Агенції;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв, послуг з утримання комунікаційних систем приміщень Агенції у належному стані, аудиторських та страхових послуг;

забезпечення реалізації експериментального проекту відповідно до Порядку реалізації експериментального проекту щодо розбудови мережі єдності українців за кордоном, затвердженого постановою Кабміну від 14 липня 2025 р. №841;

оплату Агенцією послуг із підтримки українців за кордоном та сприяння їх поверненню в Україну, які не пов’язані з реалізацією експериментального проекту, зазначеного у підпункті 2 цього пункту, а саме послуг з:

перекладу з іноземних мов та на іноземні мови готової інформаційної продукції;

формування та вивчення громадської думки;

підбору, пошуку, фіксації та обробки інформаційних даних та матеріалів, систематичного спостереження, збору, проведення оцінки інформації, розроблення, наповнення та підтримки програмного забезпечення, баз даних, проведення аналізу, добирання, зіставлення і опрацювання фактів та інформації;

виготовлення та доставки інформаційних стендів та конструкцій для розміщення в державних органах, установах та організаціях інформаційних матеріалів та продукції;

виробництва та поствиробництва, розповсюдження та демонстрування поліграфічної, видавничої, аудіо- та відеоінформаційної продукції;

проведення інформаційно-аналітичних досліджень та інших комплексних заходів інформаційного характеру, зокрема розроблення стратегії, визначення цільової аудиторії та рівня задоволеності, вибір комунікаційних інструментів;

проведення та організації інформаційних, комунікаційних кампаній та проектів, публічних заходів, у тому числі міжнародних, всеукраїнських конференцій, засідань за круглим столом, публічних обговорень, стратегічних сесій, селекторних нарад, прес-конференцій, медіа-мостів, телемарафонів, презентацій (в частині оплати послуг з оренди приміщень, забезпечення учасників необхідними матеріалами та інших послуг, безпосередньо пов’язаних з проведенням заходів).

Розподіл бюджетних коштів здійснюється Міннац’єдності відповідно до поданих Агенцією обґрунтувань потреби в коштах і детальних розрахунків витрат.

Що стосується порядку реалізації експериментального проекту щодо розбудови мережі єдності українців за кордоном, то ним, серед іншого встановлено наступне.

Надавач послуг центру єдності — громадянин України або інша особа, які постійно або тимчасово проживають чи тимчасово перебувають на території іншої держави, з якими для виконання основних завдань центру єдності між ними та державним некомерційним підприємством «Агенція національної єдності», що належить до сфери управління Міннац’єдності, укладено цивільно-правовий договір.

Співробітник центру єдності — громадянин України або інша фізична особа, які постійно або тимчасово проживають чи тимчасово перебувають на території іншої держави, перебувають у трудових правовідносинах з Агенцією та забезпечують діяльність центру єдності.

Українці за кордоном — громадяни України, які постійно або тимчасово проживають на території іншої держави, закордонні українці — громадяни іншої держави або особи без громадянства, які мають українське етнічне походження або є походженням з України.

Центр єдності — структурний підрозділ Агенції або юридична особа іншої організаційно-правової форми, утворена відповідно до законодавства іноземної держави, що забезпечують виконання завдань і заходів із підтримки українців за кордоном та сприяють їх поверненню в Україну, які функціонують на визначеній Агенцією території (у приміщенні, будівлі або споруді, розміщеній за кордоном).

Експериментальний проект реалізується за рахунок коштів, передбачених у загальному фонді державного бюджету за бюджетною програмою «Забезпечення виконання завдань і заходів із підтримки українців за кордоном та сприяння їх поверненню в Україну», та інших джерел, не заборонених законодавством.

Центри єдності утворюються Агенцією і провадять діяльність у межах відповідних бюджетних асигнувань, встановлених Агенції, крім випадків їх утворення за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги або інших джерел, не заборонених законодавством.

Центри єдності можуть утворюватися громадськими об’єднаннями, іншими юридичними особами, утвореними відповідно до законодавства іноземної держави, за умови укладення договору з Агенцією про утворення центру єдності та відповідності критеріям, визначеним Міннац’єдності.

У разі утворення центру єдності громадськими об’єднаннями, іншими юридичними особами, утвореними відповідно до законодавства іноземної держави, фінансування діяльності таких центрів не може здійснюватися за рахунок бюджетних коштів, а здійснюється такими громадськими об’єднаннями, юридичними особами самостійно.

Агенція відкриває рахунок в органі Казначейства для здійснення оплати в національній валюті товарів, робіт і послуг для центрів єдності.

Агенція відкриває поточний рахунок в АТ «Укрексімбанк» для здійснення розрахунків в іноземній валюті за товари, роботи і послуги для центрів єдності. Валютою платежів є валюта країни розміщення центру єдності.

На підставі укладених договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг Агенція подає до органу Казначейства платіжну інструкцію на перерахування коштів з відповідного рахунка в національній валюті, відкритого Агенцією в органі Казначейства, на поточний рахунок Агенції в АТ «Укрексімбанк» для закупівлі іноземної валюти та перерахування постачальнику (виконавцю, надавачу) товарів, робіт і послуг на рахунок, відкритий у країні розміщення центру єдності.

АТ «Укрексімбанк» після отримання від Агенції заяви на купівлю іноземної валюти здійснює її купівлю за офіційним курсом Національного банку, встановленим на дату проведення операції, відповідно до умов та порядку конвертації (обміну) гривні на іноземну валюту, встановлених Національним банком відповідно до законодавства про валютне регулювання.

Агенція подає АТ «Укрексімбанк» платіжні інструкції для перерахування коштів на поточний рахунок постачальника (виконавця, надавача) товарів, робіт і послуг для центрів єдності, зазначений у договорі, укладеному між таким постачальником (виконавцем, надавачем) і Агенцією.

Оплата послуг за укладеними цивільно-правовими та/або зовнішньоекономічними договорами здійснюється в національній або іноземній валюті шляхом перерахування Агенцією коштів на рахунки надавачів послуг центрів єдності, відкриті в банках України або банківських установах іноземних держав.

Нагадаємо, Президент 15 липня підписав закон 4502-ІХ про множинне громадянство. Як раніше писала «Судово-юридична газета», закон про множинне громадянство дозволяє отримати українське громадянство широкому колу іноземців. Частині з них достатньо буде виконати мінімальний набір вимог. Окрім безпосередньо військовослужбовців-іноземців, можливості розширюються також для іноземців, країни яких увійдуть у «спрощений» список Кабміну, для волонтерів-іноземців, які надавали ЗСУ стрілецьку, тактичну, радіотехнічну, вибухотехнічну, медичну та іншу допомогу, для закордонних українців, для осіб з психічними розладами, для тих, хто згадає про своє «коріння» в Україні тощо.

Автор: Наталя Мамченко

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