Зеленський провів нараду з українськими дипломатами — що обговорили

Володимир Зеленський підкреслив, що найближчі місяці – час для особливо активної роботи української дипломатії.

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 15 липня провів нарада з українськими дипломатами – командами Міністерства закордонних справ України та Офісу.

«Перше – прискорення запуску Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України та відповідна робота з державами, що поважають міжнародне право.

Друге – підготовка наради з українськими послами, яка відбудеться вже наступного тижня, та модернізація завдань для українських представників за кордоном.

Третє – наші кроки на ключових міжнародних майданчиках, зокрема щодо проєктів резолюцій Генасамблеї ООН», - сказав він.

Глава держави додав, що готуються відчутні політико-правові удари по державі-агресору та її позиціях.

Також він підкреслив, що найближчі місяці – час для особливо активної роботи української дипломатії.

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