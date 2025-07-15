Суд обрав Віталію Шабуніну запобіжний захід у виді особистого зобов'язання

Віталія Шабуніна підозрюють в систематичному ухиленні від військової служби.

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Суддя Печерського районного суду Києва Світлана Гречана задовольнила клопотання обвинувачення про запобіжний захід Віталію Шабуніну у вигляді особистого зобов’язання.

Термін дії - до 20 серпня. На нього поклали такі обов’язки:

▪️ прибувати за викликом слідчого, судді чи прокурора;

▪️ не відлучатись з місця, в якому несе службу, за виключенням виконання завдань;

▪️ утримуватись від спілкування з працівниками НАЗК, колишнім командиром Юшком і представниками частини;

▪️ не відвідувати будівлю НАЗК;

▪️ здати паспорт для виїзду за кордон.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що ДБР повідомило про підозру Віталію Шабуніну за систематичне ухилення від військової служби.

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