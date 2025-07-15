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Суд избрал Виталию Шабунину меру пресечения в виде личного обязательства

19:42, 15 июля 2025
Виталия Шабунина подозревают в систематическом уклонении от военной службы.
Суд избрал Виталию Шабунину меру пресечения в виде личного обязательства
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Судья Печерского районного суда Киева Светлана Гречана удовлетворила ходатайство обвинения о применении меры пресечения в виде личного обязательства в отношении Виталия Шабунина.

Срок действия — до 20 августа. На него возложены следующие обязанности:

▪️ являться по вызову следователя, судьи или прокурора;

▪️ не покидать место службы, за исключением выполнения служебных задач;

▪️ воздерживаться от общения с сотрудниками НАПК, бывшим командиром Юшко и представителями части;

▪️ не посещать здание НАПК;

▪️ сдать заграничный паспорт.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что ДБР сообщило о подозрении Виталию Шабунину за систематическое уклонение от военной службы.

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суд Киев Печерский райсуд Киева

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