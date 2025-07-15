Отбор на должность судьи местного суда — опубликованы кодированные результаты тестирования по истории украинской государственности за 15 июля

Высшая квалификационная комиссия судей Украины обнародовала кодированные результаты тестирования по истории украинской государственности, которое состоялось 15 июля.
«К прохождению тестирования знаний по истории украинской государственности 15 июля 2025 года в рамках отбора на должность судьи местного суда было допущено 1 000 человек», — сообщили в ВККС.
Проходной балл тестирования — 26 баллов
Максимальный балл — 40 баллов
Установлены кодированные результаты тестирования 931 участника:
Прошли порог — 908 человек:
▪️ от 26 до 30 баллов — 36 человек
▪️ от 31 до 35 баллов — 99 человек
▪️ от 36 до 40 баллов — 773 человека
Не преодолели проходной балл — 23 человека
Кодированные результаты тестирования за 15 июля 2025 года:
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.