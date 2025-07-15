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Отбор на должность судьи местного суда — опубликованы кодированные результаты тестирования по истории украинской государственности за 15 июля

19:27, 15 июля 2025
Во время тестирования 15 июля проходной балл не набрали 23 человека.
Отбор на должность судьи местного суда — опубликованы кодированные результаты тестирования по истории украинской государственности за 15 июля
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Высшая квалификационная комиссия судей Украины обнародовала кодированные результаты тестирования по истории украинской государственности, которое состоялось 15 июля.

«К прохождению тестирования знаний по истории украинской государственности 15 июля 2025 года в рамках отбора на должность судьи местного суда было допущено 1 000 человек», — сообщили в ВККС.

Проходной балл тестирования — 26 баллов

Максимальный балл — 40 баллов

Установлены кодированные результаты тестирования 931 участника:

Прошли порог — 908 человек:

▪️ от 26 до 30 баллов — 36 человек

▪️ от 31 до 35 баллов — 99 человек

▪️ от 36 до 40 баллов — 773 человека

Не преодолели проходной балл — 23 человека

Кодированные результаты тестирования за 15 июля 2025 года:

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ВККС

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