Подписан закон, который увеличивает порог для наказания чиновников за недостоверное декларирование, но понижает в отношении незаконного обогащения

Порог недостоверного декларирования для уголовной ответственности должностных лиц увеличен с 1,5 млн до 2,2 млн грн.

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Подписан закон 4496-IX, которым порог для уголовной ответственности должностных лиц за недостоверное декларирование повышен с 1,5 млн грн до 2,2 млн грн (законопроект 13271-1).

Так, до изменений было предусмотрено, что ответственность по статье 172-6 КУоАП за подачу заведомо недостоверных сведений в декларации должностным лицом относительно имущества или иного стоимостного объекта декларирования наступает в случае, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму от 302 800 грн до 1 514 000 грн.

То есть, административная ответственность по ст. 172-6 Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение требований финансового контроля» наступает за ошибку или ложь в декларации на сумму до 1,5 млн грн.

Все, что выше 1,5 млн грн – это ныне порог для уголовной ответственности по статье 366-2 УК «Декларирование недостоверной информации».

Новым законом 4496-IX предусмотрено, что административным правонарушением является ошибка или ложь в декларации на сумму от 454 200 до 2 271 000 грн.

А все, что выше 2,27 млн грн – это порог для наступления уголовной ответственности.

Следовательно, для должностных лиц увеличили сумму, на которую они могут «ошибиться».

Следует отметить, что перед принятием закона состоялись обсуждения в Комитете ВР по вопросам правоохранительной деятельности с участием главы Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики, представителей НАБУ, САП, ВАКС, Офиса Генпрокурора.

Относительно поднятия порогов по статье 366-2 УК, представитель НАБУ Евгений Токарь отметил, что НАБУ просит поддержать версию с поднятием порога от 750 ПМ, то есть от 1,5 млн до 2,2 млн. «Это соответствует определенному обесцениванию национальной валюты, удорожанию жизни и это можно учесть, даже несмотря на то, что это может привести к закрытию некоторых уголовных производств», — отметил он. Концептуально поддержал законопроект и заместитель руководителя САП Андрей Синюк.

Однако законом было решено понизить сумму для ответственности за незаконное обогащение.

Сейчас (до изменений) ответственность по статье 368-5 (незаконное обогащение) наступает в случае приобретения должностным лицом активов, стоимость которых более чем на 6500 необлагаемых минимумов доходов граждан превышает ее законные доходы.

То есть, активов на сумму более 9 841 000 грн.

Изменениями установлено, что ответственность за незаконное обогащение наступает в случае приобретения активов, стоимость которых более чем на 3000 прожиточных минимумов превышает ее законные доходы. То есть, на 9 084 000 грн.

Таким образом, предел ответственности за незаконное обогащение будет понижен по сравнению с действующей редакцией на 757 тысяч грн.

Кроме того, примечание к этой статье, которое определяет, кто является лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, расширено.

Так, такими лицами также теперь будут считаться главы и члены экспертных команд по оцениванию повседневного функционирования лица, а также главы, их заместители, члены и секретари внештатных постоянно действующих военно-врачебных и врачебно-летных комиссий.

Следовательно, уточняется, что члены ВВК и бывших МСЭК также являются субъектами наказания за незаконное обогащение.

Кроме того, принятым законом изменены условия подследственности НАБУ в пункте 2 ч. 5 ст. 216 УПК.

А именно, установлено, что детективы НАБУ осуществляют расследование, если размер предмета уголовного правонарушения, предусмотренного статьями 354 (в отношении работников юридических лиц публичного права), 368, 369, 369-2 УК, в 500 и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на время совершения уголовного правонарушения, а также предмет уголовного правонарушения или размер причиненного ущерба в уголовных правонарушениях, предусмотренных статьями 191, 206-2, 209, 210, 211, 364, 410 УК, в 5 тысяч и более раз (до изменений – в 2 тысячи и более – прим. ред.) превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на время совершения уголовного правонарушения (если уголовное правонарушение совершено должностным лицом государственного органа, правоохранительного органа, воинского формирования, органа местного самоуправления, субъекта хозяйствования, в уставном капитале которого доля государственной или коммунальной собственности превышает 50%).

Таким образом, по статье 191 УК и другим, определенным выше, НАБУ будет осуществлять расследование, если предмет преступления более 15,14 млн грн, а не 6 млн, как сейчас.

Переходные положения УПК дополнены нормой о том, что досудебное расследование уголовных правонарушений, сведения о которых внесены в ЕРДР и которые находятся в производстве НАБУ или БЭБ по состоянию на день вступления в силу в качестве закона законопроекта 13271-1, продолжают осуществлять детективы НАБУ или БЭБ.

Автор: Наталя Мамченко

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