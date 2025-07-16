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Пребывание должностных лиц в Реестре коррупционеров ограничат сроками – подписан закон во исполнение решения ЕСПЧ

07:55, 16 июля 2025
Сведения о наложении административного взыскания на должностное лицо за совершение коррупционного правонарушения теперь будут храниться в Реестре коррупционеров один год, а относительно коррупционных преступлений – до погашения или снятия судимости.
Пребывание должностных лиц в Реестре коррупционеров ограничат сроками – подписан закон во исполнение решения ЕСПЧ
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В законе о предотвращении коррупции установили сроки хранения сведений в Реестре коррупционеров. Соответствующие изменения предусматривает подписанный закон 4496-IX (законопроект 13271-1).

Изменения внесены во исполнение решения ЕСПЧ по делу «Артем Сытник против Украины». В этом решении в пользу экс-директора НАБУ Артема Сытника Европейский суд по правам человека отметил, рассматривая вопрос права на уважение частной жизни Сытника, что «согласно действующим правовым нормам в Украине, имя господина Сытника будет оставаться в реестре коррупционеров бессрочно. Нет возможности его удалить. Такая ситуация трудно согласуется с положением Кодекса об административных правонарушениях, согласно которому административное правонарушение считается погашенным через один год».

Итак, новым законом статья 59 Закона «О предотвращении коррупции» дополнена новой частью 4, согласно которой срок хранения сведений в Едином государственном реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения (Реестре коррупционеров), будет составлять:

  • сведений о привлечении к гражданско-правовой ответственности физического лица за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений – 1 год;
  • сведений о наложении административного взыскания на физическое лицо за совершение коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения – 1 год;
  • сведений о привлечении к уголовной ответственности физического лица за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений – до погашения или снятия судимости с лица;
  • сведений о юридических лицах, к которым применены меры уголовно-правового характера в связи с совершением коррупционного правонарушения – 5 лет.

После завершения этих сроков сведения о лице в Едином государственном реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, подлежат исключению.

«Судебно-юридическая газета» ранее также проанализировала изменения, которые внесены законопроектом 13271-1 в КУоАП, УК и УПК относительно ответственности за недостоверное декларирование и незаконное обогащение.

Напомним, что законопроект прошел обсуждение в Комитете с участием представителей НАПК, НАБУ, САП, ВАКС и других.

Автор: Наталя Мамченко

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ЕСПЧ коррупция

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Пребывание должностных лиц в Реестре коррупционеров ограничат сроками – подписан закон во исполнение решения ЕСПЧ

Сведения о наложении административного взыскания на должностное лицо за совершение коррупционного правонарушения теперь будут храниться в Реестре коррупционеров один год, а относительно коррупционных преступлений – до погашения или снятия судимости.

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