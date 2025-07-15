Добір на посаду судді місцевого суду — оприлюднили кодовані результати тестування з історії української державності за 15 липня

Під час тестування 15 липня не набрали прохідного бала 23 особи.

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Вища кваліфікаційна комісія суддів України оприлюднила кодовані результати тестування з історії української державності, яке відбулося 15 липня.

«До складання 15 липня 2025 року тестування знань з історії української державності у межах добору на посаду судді місцевого суду допущено 1 000 осіб», - заявили в ВККС.

Прохідний бал тестування – 26 балів.

Максимальний бал тестування – 40 балів.

Встановлено кодовані результати тестування 931 особи:

- набрали прохідний бал – 908 осіб:

▪️ від 26 до 30 балів – 36 осіб;

▪️ від 31 до 35 балів – 99 осіб;

▪️ від 36 до 40 балів – 773 особи.

- не набрали прохідного бала тестування – 23 особи.

Кодовані результати тестування за 15 липня 2025 року:

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