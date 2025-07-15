Зеленский провел совещание с украинскими дипломатами — что обсуждали

Владимир Зеленский подчеркнул, что ближайшие месяцы — время особенно активной работы украинской дипломатии.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 15 июля провел совещание с украинскими дипломатами — командами Министерства иностранных дел Украины и Офиса Президента.

«Первое — ускорение запуска Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины и соответствующая работа с государствами, уважающими международное право.

Второе — подготовка совещания с украинскими послами, которое состоится уже на следующей неделе, и обновление задач для украинских представителей за рубежом.

Третье — наши шаги на ключевых международных площадках, в частности по проектам резолюций Генассамблеи ООН», — отметил он.

Глава государства добавил, что готовятся ощутимые политико-правовые удары по государству-агрессору и ее позициям.

Он также подчеркнул, что ближайшие месяцы — время особенно активной дипломатической работы Украины.

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