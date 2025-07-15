Зеленский провел совещание с украинскими дипломатами — что обсуждали

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 15 июля провел совещание с украинскими дипломатами — командами Министерства иностранных дел Украины и Офиса Президента.
«Первое — ускорение запуска Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины и соответствующая работа с государствами, уважающими международное право.
Второе — подготовка совещания с украинскими послами, которое состоится уже на следующей неделе, и обновление задач для украинских представителей за рубежом.
Третье — наши шаги на ключевых международных площадках, в частности по проектам резолюций Генассамблеи ООН», — отметил он.
Глава государства добавил, что готовятся ощутимые политико-правовые удары по государству-агрессору и ее позициям.
Он также подчеркнул, что ближайшие месяцы — время особенно активной дипломатической работы Украины.
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