Кабмин утвердил порядок использования бюджета на развитие центров единства украинцев за рубежом и работу Агентства нацединства

Правительство предусмотрело, что приобретение для центров единства украинцев за рубежом товаров, работ и услуг осуществляется с определенными особенностями, и определило цели, на которые могут расходоваться бюджетные средства Агентством национального единства

Фото: interfax.com.ua

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Кабмин обнародовал постановление от 14 июля №841 «О реализации экспериментального проекта по развитию сети единства украинцев за рубежом». Постановление принято по предложению Министерства национального единства. Проект будет длиться два года.

Кроме порядка развития центров единства, также правительство утвердило порядок использования средств госбюджета для обеспечения поддержки украинцев за рубежом и содействия их возвращению в Украину.

Также внесены изменения в пункт 9 особенностей осуществления публичных закупок товаров, работ и услуг для заказчиков, предусмотренных Законом «О публичных закупках» на период военного положения, утвержденных постановлением Кабмина №1178.

В соответствии с этими изменениями приобретение для центров единства украинцев за рубежом товаров, работ и услуг осуществляется без применения процедур закупок, определенных законом и особенностями, а именно речь идет о:

приобретении, содержании или аренде транспортных средств и имущества;

оплате услуг финансовых учреждений;

оплате аренды помещений, коммунальных услуг и энергоносителей;

услуг по содержанию коммуникационных систем помещений государственного некоммерческого предприятия «Агентство национальной единства», которое относится к сфере управления Миннацединства, в надлежащем состоянии, ремонт помещений, архитектурно-строительные работы;

оплате услуг по охране территории, транспортных, логистических и таможенно-брокерских услуг, услуг связи;

приобретении оборудования, материалов, инвентаря и программного обеспечения;

ремонте и обслуживании оборудования, программного обеспечения;

оплате услуг по разработке, ведению и администрированию информационно-коммуникационных систем, юридических, бухгалтерских, банковских и консультационных услуг, рекламных, маркетинговых, полиграфических, дизайнерских услуг;

оплате обучения, связанного с деятельностью центров единства;

оплате аудиторских и страховых услуг, медицинских услуг, консалтинговых услуг, кейтеринговых услуг, услуг по организации и проведению мероприятий, сервисных услуг.

Таким образом, утвержден порядок использования средств, который определяет механизм использования бюджетных средств по бюджетной программе «Обеспечение выполнения задач и мероприятий по поддержке украинцев за рубежом и содействия их возвращению в Украину».

Главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем бюджетной программы является Миннацединства.

Получателем бюджетных средств является государственное некоммерческое предприятие «Агентство национальной единства», которое относится к сфере управления Миннацединства.

Требования пункта 9 Порядка составления, рассмотрения, утверждения и основных требований к выполнению смет бюджетных учреждений, утвержденного постановлением Кабмина №228, относительно критериев определения получателя бюджетных средств не применяются к Агентству при определении его получателем бюджетных средств по указанной бюджетной программе.

Бюджетные средства направляются на:

обеспечение деятельности Агентства, в частности оплату труда штатных сотрудников Агентства и их служебных командировок;

выплату вознаграждения по гражданско-правовым договорам;

приобретение, содержание и аренду транспортных средств и имущества;

уплату налогов, сборов, взносов;

оплату услуг финансовых учреждений;

оплату аренды помещений, транспортных услуг, услуг связи;

приобретение оборудования, материалов, инвентаря и программного обеспечения;

ремонт и обслуживание оборудования, программного обеспечения;

заказ услуг по разработке, ведению и администрированию информационно-коммуникационных систем;

оплату юридических и консультационных услуг, рекламных услуг, услуг по охране территории;

оплату обучения, связанного с деятельностью Агентства;

оплату коммунальных услуг и энергоносителей, услуг по содержанию коммуникационных систем помещений Агентства в надлежащем состоянии, аудиторских и страховых услуг;

обеспечение реализации экспериментального проекта в соответствии с Порядком реализации экспериментального проекта по развитию сети единства украинцев за рубежом, утвержденного постановлением Кабмина от 14 июля 2025 г. №841;

оплату Агентством услуг по поддержке украинцев за рубежом и содействия их возвращению в Украину, которые не связаны с реализацией экспериментального проекта, указанного в подпункте 2 этого пункта, а именно услуг по:

переводу с иностранных языков и на иностранные языки готовой информационной продукции;

формированию и изучению общественного мнения;

подбору, поиску, фиксации и обработке информационных данных и материалов, систематическому наблюдению, сбору, проведению оценки информации, разработке, наполнению и поддержке программного обеспечения, баз данных, проведению анализа, подбору, сопоставлению и обработке фактов и информации;

изготовлению и доставке информационных стендов и конструкций для размещения в государственных органах, учреждениях и организациях информационных материалов и продукции;

производству и постпроизводству, распространению и демонстрации полиграфической, издательской, аудио- и видеоинформационной продукции;

проведению информационно-аналитических исследований и других комплексных мероприятий информационного характера, в частности разработке стратегии, определению целевой аудитории и уровня удовлетворенности, выбору коммуникационных инструментов;

проведению и организации информационных, коммуникационных кампаний и проектов, публичных мероприятий, в том числе международных, всеукраинских конференций, заседаний за круглым столом, публичных обсуждений, стратегических сессий, селекторных совещаний, пресс-конференций, медиа-мостов, телемарафонов, презентаций (в части оплаты услуг по аренде помещений, обеспечению участников необходимыми материалами и других услуг, непосредственно связанных с проведением мероприятий).

Распределение бюджетных средств осуществляется Миннацединства в соответствии с поданными Агентством обоснованиями потребности в средствах и детальными расчетами расходов.

Что касается порядка реализации экспериментального проекта по развитию сети единства украинцев за рубежом, то им, среди прочего, установлено следующее.

Поставщик услуг центра единства — гражданин Украины или иное лицо, постоянно или временно проживающие или временно находящиеся на территории другого государства, с которыми для выполнения основных задач центра единства между ними и государственным некоммерческим предприятием «Агентство национальной единства», которое относится к сфере управления Миннацединства, заключен гражданско-правовой договор.

Сотрудник центра единства — гражданин Украины или иное физическое лицо, постоянно или временно проживающие или временно находящиеся на территории другого государства, состоящие в трудовых правоотношениях с Агентством и обеспечивающие деятельность центра единства.

Украинцы за рубежом — граждане Украины, постоянно или временно проживающие на территории другого государства, зарубежные украинцы — граждане другого государства или лица без гражданства, имеющие украинское этническое происхождение или являющиеся выходцами из Украины.

Центр единства — структурное подразделение Агентства или юридическое лицо иной организационно-правовой формы, созданное в соответствии с законодательством иностранного государства, обеспечивающие выполнение задач и мероприятий по поддержке украинцев за рубежом и способствующие их возвращению в Украину, которые функционируют на определенной Агентством территории (в помещении, здании или сооружении, расположенном за рубежом).

Экспериментальный проект реализуется за счет средств, предусмотренных в общем фонде государственного бюджета по бюджетной программе «Обеспечение выполнения задач и мероприятий по поддержке украинцев за рубежом и содействия их возвращению в Украину», и других источников, не запрещенных законодательством.

Центры единства создаются Агентством и осуществляют деятельность в пределах соответствующих бюджетных ассигнований, установленных Агентству, кроме случаев их создания за счет средств международной технической помощи или других источников, не запрещенных законодательством.

Центры единства могут создаваться общественными объединениями, другими юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством иностранного государства, при условии заключения договора с Агентством о создании центра единства и соответствия критериям, определенным Миннацединства.

В случае создания центра единства общественными объединениями, другими юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством иностранного государства, финансирование деятельности таких центров не может осуществляться за счет бюджетных средств, а осуществляется такими общественными объединениями, юридическими лицами самостоятельно.

Агентство открывает счет в органе Казначейства для осуществления оплаты в национальной валюте товаров, работ и услуг для центров единства.

Агентство открывает текущий счет в АО «Укрэксимбанк» для осуществления расчетов в иностранной валюте за товары, работы и услуги для центров единства. Валютой платежей является валюта страны размещения центра единства.

На основании заключенных договоров о закупке товаров, работ и услуг Агентство подает в орган Казначейства платежную инструкцию на перечисление средств с соответствующего счета в национальной валюте, открытого Агентством в органе Казначейства, на текущий счет Агентства в АО «Укрэксимбанк» для закупки иностранной валюты и перечисления поставщику (исполнителю, поставщику) товаров, работ и услуг на счет, открытый в стране размещения центра единства.

АО «Укрэксимбанк» после получения от Агентства заявления на покупку иностранной валюты осуществляет ее покупку по официальному курсу Национального банка, установленному на дату проведения операции, в соответствии с условиями и порядком конвертации (обмена) гривны на иностранную валюту, установленных Национальным банком в соответствии с законодательством о валютном регулировании.

Агентство подает АО «Укрэксимбанк» платежные инструкции для перечисления средств на текущий счет поставщика (исполнителя, поставщика) товаров, работ и услуг для центров единства, указанный в договоре, заключенном между таким поставщиком (исполнителем, поставщиком) и Агентством.

Оплата услуг по заключенным гражданско-правовым и/или внешнеэкономическим договорам осуществляется в национальной или иностранной валюте путем перечисления Агентством средств на счета поставщиков услуг центров единства, открытые в банках Украины или банковских учреждениях иностранных государств.

Напомним, Президент 15 июля подписал закон 4502-IX о множественном гражданстве. Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», закон о множественном гражданстве позволяет получить украинское гражданство широкому кругу иностранцев. Части из них достаточно будет выполнить минимальный набор требований. Кроме непосредственно военнослужащих-иностранцев, возможности расширяются также для иностранцев, страны которых войдут в «упрощенный» список Кабмина, для волонтеров-иностранцев, оказывавших ВСУ стрелковую, тактическую, радиотехническую, взрывотехническую, медицинскую и другую помощь, для зарубежных украинцев, для лиц с психическими расстройствами, для тех, кто вспомнит о своих «корнях» в Украине и т.д.

Автор: Наталя Мамченко

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