Кабмін розширив можливості для пошуку даних про авто, які порушили ПДР

Тепер порушник ПДР може відшукати себе за номером паспорта чи посвідчення водія.

Фото: finteco.com.ua

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Уряд постановою від 14 липня №827 вніс зміни до Порядку безоплатного надання (у тому числі через інтернет) інформації про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, та про порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксоване в режимі фотозйомки (відеозапису), особам, за якими зареєстровані транспортні засоби, та/або безпосереднім користувачам таких транспортних засобів.

Йдеться про зміни до пункту 7 порядку, затвердженого постановою Кабміну №984.

Відповідно до цих змін за допомогою веб-інтерфейсу забезпечується можливість доступу до інформації про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, та про порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксовані в режимі фотозйомки (відеозапису), та до зображень чи відеозапису транспортного засобу в момент вчинення таких адміністративних правопорушень.

Доступ до зображень чи відеозапису транспортного засобу в момент вчинення адміністративного правопорушення надається відповідальним особам через веб-інтерфейс на офіційному веб-сайті МВС після проходження процедури автентифікації з використанням засобів електронної ідентифікації та за допомогою інтегрованої системи електронної ідентифікації.

Веб-інтерфейс забезпечує можливість здійснення пошуку інформації за номерним знаком транспортного засобу та одночасно хоча б за одним із таких критеріїв:

серія і номер свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;

серія і номер постанови у справі про адміністративне правопорушення;

серія і номер посвідчення водія;

серія (за наявності) і номер паспорта громадянина України.

У разі відсутності інформації за зазначеними критеріями за допомогою веб-інтерфейсу надається відповідне повідомлення. Без проходження процедури автентифікації, зазначеної в абзаці другому цього пункту, доступ через веб-інтерфейс на офіційному веб-сайті МВС надається до знеособленої інформації.

Нагадаємо, до змін цей пункт передбачав, що веб-інтерфейс забезпечує можливість здійснювати пошук інформації за такими критеріями, як номерний знак транспортного засобу, серія і реєстраційний номер бланка свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Відповідно до порядку інформація надається належному користувачу авто чи керівнику юридичної особи, за якою зареєстрований транспортний засіб.

Автор: Наталя Мамченко

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