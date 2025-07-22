Звільнені з полону можуть допомогти звільненню побратимів, що залишаються в неволі

Повернені з полону допоможуть ідентифікувати та визволити побратимів.

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Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими запустив у тестовий режим новий сервіс, який дозволяє звільненим з російського полону українським Захисникам і цивільним надавати інформацію про своїх побратимів, що залишаються в неволі. Це сприятиме прискоренню їхнього звільнення та пошуку зниклих безвісти, повідомили в Коордштабі.

Новий функціонал дає змогу звільненим у спокійній обстановці заповнювати відомості про полонених, зокрема деталі, які можуть допомогти в їхній ідентифікації. На початковому етапі сервіс доступний для тих, хто нещодавно повернувся з полону, але згодом його відкриють для всіх, хто пережив російське ув’язнення під час війни.

Коордштаб закликає родини полонених і зниклих безвісти ретельно заповнювати Особистий кабінет, додаючи фотоматеріали, щоб полегшити пошук. За результатами тестового запуску вже вдалося:

встановити місце перебування та стан 281 особи (військових і цивільних);

зафіксувати 860 випадків неналежних умов утримання;

виявити нові місця утримання 34 осіб;

підтвердити інформацію про місця перебування 187 осіб.

Команда Коордштабу продовжує вдосконалювати сервіс і планує розширити його доступність для всіх звільнених, щоб максимально пришвидшити звільнення українців із російського полону.

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