В Хмельницкой области главного инспектора налоговой разоблачили на взятке в 200 тысяч гривен

Инспектор требовал деньги от предпринимателя за уменьшение штрафа с 1,1 миллиона до 300 тысяч гривен.

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Правоохранители задержали главного государственного инспектора Главного управления Государственной налоговой службы Украины в Хмельницкой области во время получения взятки. Из-за его противоправных действий бюджет также мог недополучить 800 тысяч гривен. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Указывается, что чиновник отвечал за налоговые проверки физических лиц-предпринимателей и требовал от них деньги за существенное снижение суммы штрафных санкций.

В частности, в начале июля во время проверки чиновник определил для предпринимательницы штраф в размере 1 миллиона 100 тысяч гривен за нарушение законодательства по уплате ЕСВ. Согласно разработанной схеме, мужчина пообещал уменьшить сумму штрафа до 300 тысяч гривен, а свою «награду» оценил в 200 тысяч гривен.

17 июля 2025 года правоохранители задержали чиновника «на горячем» во время получения всей суммы взятки.

Фигуранту уже сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды). Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от должности.

Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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